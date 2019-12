Geneviève Westgate et Siddhartha Borissov-Beausoleil. Photo : Courtoisie

Geneviève Westgate. Photo : Courtoisie

Siddhartha Borissov-Beausoleil. Photo : Courtoisie

Le Centre de développement professionnel (CDP) de l’Université McGill s’allie avec l’organisme Loue 1 Robe/Loue 1 Tux pour offrir un service de location de vêtements professionnels à faibles coûts aux étudiants qui ont à participer à des événements de recrutement.Les vêtements sont fournis par l’entreprise québécoise Tristan. Le CDP souhaite ainsi favoriser l’inclusion d’étudiants de tous horizons et faciliter leur entrée dans la profession.Le projet a pu voir le jour grâce à l’implication financière de Blakes, BLG, Goldwater Dubé, McCarthy Tétrault, McMillan, Norton Rose Fulbright, Osler et Stikeman Elliott.Deux étudiants en droit,et, se sont également prêtés au jeu en devenant mannequins pour le projet.Lorsque Geneviève a vu l’annonce du projet dans une infolettre universitaire, elle a tout de suite eu le goût de participer.« Au début, c'était un peu bizarre parce que je ne suis pas habitué d'être mannequin! Ils me disaient de faire semblant de parler, de rire, d'être sérieuse. Je n'étais pas très à l'aise au départ, mais ils m'ont donné des instructions, et après plusieurs essais, j'ai fini par l'avoir! Au final, c'était bien, surtout le fait de faire ça avec un ami! », raconte-t-elle en entrevue avec Droit-inc.« Quand on est arrivé, ils nous ont bien accueillis, nous ont offert breuvages et collations. Quand on est passé au maquillage, on pouvait voir toute la ville parce que c'était un bureau vitré. C'était merveilleux! »C’est vraiment pour l’aspect financier qu’elle s’est lancée dans le projet. « Lorsqu’on est étudiant, on ne travaille pas ou très peu. C'est très difficile d'avoir le budget pour se procurer un habillement approprié pour des activités de recrutement. C'est certainement difficile pour moi, et je sais que ce l'est aussi pour plusieurs de mes collègues de classe. »Dans le local de Loue 1 Robe/Loue 1 Tux, Geneviève s’est sentie à l’aise avec les préposées, qui l’ont conseillé sur les vêtements et les bijoux à choisir. « Les vêtements qui m'ont été offerts étaient chics et élégants, pas le genre qu'on porterait au quotidien. Ça me faisait sentir très belle! », se réjouit-elle.L’étudiante ignore encore dans quel type de droit elle se spécialisera, mais elle penche pour le droit des affaires, en environnement ou en emploi. Même si cette réflexion n’est pas terminée, elle n’aura toutefois pas à ses vêtements pour ses entrevues!