Me Audi Gozlan représentait les cochers qui demandaient une injonction.

En ce moment même, l’avenir des calèches montréalaises se joue devant le juge, révèle TVA Nouvelles.D’un côté, la Ville de Montréal qui défend son règlement interdisant les calèches, adopté le 20 août 2018. De l’autre, les quelque 50 cochers et propriétaires de chevaux qui dépendent du tourisme (et de leur calèche) pour vivre.Cette dernière partie, représentée par Me, réclame une injonction provisoire d’au moins 10 jours et la suspension du règlement de la Ville, question d’en débattre plus en profondeur.Les 10 jours permettraient notamment aux cochers et propriétaires de cheveux de profiter de toute la saison touristique des Fêtes, cruciale dans l’industrie montréalaise de la calèche.« Ils ont besoin de travailler durant le temps des Fêtes, plaidait jeudi Me Audi Gozian. Les touristes seront au rendez-vous. Nous souhaitons ultimement que ce règlement soit déclaré invalide. »Le juge doit rendre sa décision aujourd’hui à 10H.Me Gozlan représente les cochers depuis 2016. La Cour supérieure avait alors invalidé le moratoire d’un an imposé par l’ex-maireaux cochers de Montréal, les interdisant de circuler durant l'été avec leurs calèches dans les rues de la Ville.« Je connaissais l’un des cochers qui m’a parlé de l’affaire », confiait alors Me Gozlan à Droit-inc. « J’ai commencé le travail sur le dossier en rencontrant tous les cochers et j’ai immédiatement connecté, compris et senti ce qu’ils essayaient d’accomplir : défendre leur droit de vivre, de nourrir leur famille, et de payer leurs dépenses. La décision de la Ville de Montréal et du maire Coderre était bien trop rapide, sans réflexion, et elle attaquait la vie de ces personnes. »La décision du juge Pinsonnault au sujet de l’injonction provisoire devrait être rendue vendredi à 10h.