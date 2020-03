Me Marissa Bojanowski. Photo : Site Web de Fodago

Me, qui vient d’obtenir son Barreau, débute sa carrière chez Fortier D'Amours Goyette au sein de l’équipe de litige civil et commercial et en droit immobilier.Diplômée de l’Université Laval, elle détient aussi un baccalauréat en criminologie de l’Université d’Ottawa.Me Bojanowski a complété son stage au sein de Guzun et associés après avoir travailler en tant qu’étudiante en droit pour le bureau d’accès à l’information du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, puis en tant qu’agente des services frontaliers du Canada.Elle a aussi fait du bénévolat pour le Bureau d’information juridique de l’Université Laval, pour l’organisme Réseau national d’étudiant(e)s pro bono (PBSC) ainsi que pour la Elizabeth Fry Society of Ottawa.