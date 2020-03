David Lametti. Photo : Site Web de l'Université McGill

Vincent Caron. Photo : Site Web de l'Université d'Ottawa

Carmen Lavallée. Photo : Site Web de l’Université de Sherbrooke

C’est un peu plus de 150 étudiants de la faculté de droit de l’Université McGill qui ont cosigné une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice. Dans cette lettre publiée dans le Montreal Gazette, les étudiants dénoncent l’inaction du ministre dans le dossier de la contestation autochtone des pipelines, dans le campement de Wet’suwet’en en Colombie-Britannique. Les étudiants qui se disent touchés par cette situation font un petit rappel au ministre Lametti en matière d’obligations constitutionnelles.Le professeur de droit civil et Barreau 2011,, vient tout juste de publier son quatrième ouvrage en cinq ans. Ce nouveau tome, Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière commenté et annoté, est édité par Wilson & Lafleur. Il est le dernier d’une trilogie sous le thème de la distribution des produits d’assurance au Québec. Ce volume en deux parties, traite des principes généraux du droit disciplinaire appliqués aux conseillers en sécurité financière ainsi qu’une section d’analyse., professeure titulaire en droit et vice-doyenne à l’Université de Sherbrooke a présenté un témoignage d’experte dans le domaine du droit de l’enfant et de la famille dans le cadre de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Cette commission a été mise en place suite au décès d’une fillette de 7 ans à Granby, événement qui avait ébranlé toute une communauté. Cette commission ouverte par le gouvernement du Québec vise entre autres à entreprendre une réflexion légale sur les services de protection de la jeunesse ainsi que sur les rôles des tribunaux et des services sociaux.