Me Guillaume Ducharme. Photo : Site Web de Monette Barakett

Meramène sa pratique chez Monette Barakett.Barreau 2013, Me Ducharme s’est adonné à du va-et-vient depuis le début de sa carrière professionnelle en droit du travail. Il a passé trois ans chez Desrosiers Hébert à Repentigny, avant de quitter pour Bélanger Sauvé, où il est demeuré environ un an.C’est par la suite qu’il a passé 10 mois chez Monette Barakett… pour revenir chez Desrosiers Hébert. Après un an de ce deuxième round, il revient chez Monette, cette fois, avec l’idée d’y demeurer très longtemps.« Quand j’ai quitté Monette, j'ai dit à mes supérieurs que si j'avais à revenir travailler à Montréal, comme j'habite dans Lanaudière, ça serait les premiers que j'appellerais, parce que j'ai adoré mon premier passage ici. J'ai respecté ma parole! »Dans ce choix, l'équipe de 25 juristes chevronnés joue pour beaucoup, explique Me Ducharme. « Il y a un fit naturel. Toutes les portes sont ouvertes et il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de disponibilité. On a du plaisir à travailler, il y a une très belle ambiance qui règne ici. On est beaucoup impliqués dans les dossiers. »Disant au revoir à six ans de travail, en tout et partout, chez Desrosiers Hébert, Guillaume Ducharme n’a que de bons mots pour celui qu’il considère comme son mentor, Me« C'est lui qui m'a donné ma chance, c'est son bureau qui m'a fait découvrir les relations de travail. J'ai beaucoup d'estime pour lui. J'aspire à avoir une carrière comme celle qu'il a bâtie. Je garde de bons souvenirs de mon passage là-bas. »Faire la route entre Lanaudière et Montréal, c’est une des raisons qui avait amené Me Ducharme à quitter Monette Barakett. Maintenant résidant plus près de l’île, mais toujours dans Lanaudière, précise-t-il, il voit les choses différemment.« La route permet de faire autre chose. Ça permet de faire des appels, d'écouter des balados, la radio, de me mettre à jour sur les nouvelles, même appeler des vieux amis à qui ça fait longtemps que je n’ai pas parlé peut être fait en auto! Il n'y a pas seulement des points négatifs! » conclut-il.