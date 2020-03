Yves Corriveau, le maire de Mont-Saint-Hilaire, dont la Cour municipale a été piratée. Photos : Facebook, Shutterstock et site Web de Mont-Saint-Hilaire

Des pirates informatiques ont réussi à subtiliser des milliers de documents d’information à la Cour municipale de Mont-Saint-Hilaire, rapporte La Presse.La faille informatique concerne des constats d’infraction émis entre le 17 juillet 2019 et le 14 février 2020.La Ville de Mont-Saint-Hilaire en a pris connaissance le 25 février dernier, de par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, qui a été alertée par la Gendarmerie royale du Canada et le Centre canadien pour la cyber sécurité.« C’est l’information que l’on retrouve sur un constat, a expliqué à La Presse le maire de Mont-Saint-Hilaire,. Il s’agit du nom, de l’adresse, de la plaque du véhicule, la date de naissance et le numéro de permis. »Une lettre expliquant l’attaque informatique a été envoyée aux citoyens de la municipalité concernés.« Il est important de mentionner qu’aucune donnée transactionnelle, incluant les informations de paiement (carte de crédit, compte bancaire, numéro d’assurance sociale, etc.) ne se retrouvait dans les fichiers. La cour municipale de Mont-Saint-Hilaire ne conserve aucune de ces informations », indique la lettre.Le maire Corriveau affirme que la brèche informatique a été identifiée et le problème a été corrigé. La Ville s’engage à payer des abonnements à des services de sécurité comme Equifax aux citoyens visés par l’attaque, s’ils en ressentent le besoin.Aucun dommage matériel n’a toutefois été rapporté dû à cette brèche.