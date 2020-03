This team is really hard to love. — Karim Renno (@Reenthelawman) February 28, 2020

Le cabinet Immétis, mené par Me, a célébré ses trois ans d’existence cette semaine. Alors qu’au départ, on ne comptait que deux associés, l’équipe compte maintenant une dizaine de personnes.Pour Immétis, trois ans d’existence, c’est « beaucoup de moments d'équipe comme celui-ci » où on prend la pause les mains croisées sur le sofa. Félicitations!L'avocate générale et Secrétaire générale à l’Administration de pilotage des Laurentides, Mesemble avoir eu beaucoup de plaisir à passer une journée à bord du MSC Mirella entre Montréal et Trois-Rivières.« Énorme merci aux pilotes CPSLC .CA Claude Langelier et Simon Lebrun pour m’avoir expliqué leur travail avec passion (et patience avec mes 1000 questions!) », a-t-elle écrit sur LinkedIn avec de nombreuses photos de son périple. De notre côté, Droit-inc la remercie également pour sa patience avec nos 1000 questions sur son job L’associé-fondateur de BCFcélèbre sur sa page LinkedIn six mois d’efforts soutenus qui lui ont fait perdre une quarantaine de livres. « Je suis très content du chemin accompli. Appelez moi désormais “Tiger” », dit le juriste d’expérience mordu de golf.Me Charpentier est un modèle autant sur le plan professionnel que personnel!Meavait participé l’an dernier à TEDxMontréal pour y présenter la formule unique de son cabinet NOVAlex, qui est à la fois un cabinet en droit des affaires et une clinique juridique. Il avait fait un plaidoyer pour que le monde compte davantage de compagnies à vocations bien définies.« Depuis cette conférence, NOVAlex a plus que doublé son chiffre d'affaires et continue d'augmenter son engagement pro bono », a indiqué le cabinet sur LinkedIn.De nombreux juristes de Trivium se sont pratiqués à être juges… dans le cadre du Gala Dunamis 2020 de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval. « Il s’agit d’une implication naturelle pour Trivium puisque le gala vise à souligner, à mettre en valeur et à encourager les entreprises et les entrepreneurs locaux », souligne le cabinet sur LinkedIn.L’histoire ne dit pas si cela leur a donné goût à la magistrature!Mede Renno Vathilakis n’a pas caché sa frustration face à la décevante (pour ne pas dire autre chose) saison du Canadien de Montréal. « Cette équipe est vraiment difficile à aimer », a-t-il laissé tombé sur Twitter alors que le CH a gaspillé une avance de 2-1 contre les Rangers de New York pour finalement s’incliner 5-2.Mea finalement remboursé toutes ses dettes d’études. « Avec des taux ultra bas, il n'y avait aucune incitation à rembourser la dette plus rapidement que ça pour moi. Bien que nous aimions critiquer le fait d’être imposé au taux le plus élevé, il y a certaines choses que les Canadiens tiennent pour acquises, il suffit de demander à un ami américain à propos des frais d’éducation ou des soins de santé pour faire une prise de conscience », écrit le juriste de Pointe-Claire sur sa page LinkedIn.On vous avait parlé de ce drôle de tournoi sur la page Facebook de AED Memes, qui cherchait à déterminer le plus grand ancien diplômé de la fac de droit de l’Université de Montréal.Les internautes ont couronné...