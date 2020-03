Me Christian Crites. Photo : Site Web de PME INTER

Me, notaire chez PME INTER Notaires à Gatineau, a reçu le Mérite notarial de la Chambre des notaires du Québec pour souligner sa contribution à l’avancement de la profession.Me Crites a concentré sa pratique en prévention et règlement des différends, accompagnant ses clients dans des mandats de négociation, de conciliation, de médiation et d’arbitrage.Spécialiste dans la conceptualisation et la mise en oeuvre de systèmes de gestion de conflits, il conçoit des solutions uniques pour les différentes organisations et industries avec qui il travaille.Me Crites est toujours en train d’apprendre, étudiant à la maîtrise en Étude de conflits à l’Université Saint-Paul à Ottawa.Il est diplômé de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Montréal, avant d’être admis à la Chambre en 2008.