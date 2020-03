Éric Salvail. Photo : Radio-Canada

Une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contreau Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ont confirmé des sources à Radio-Canada.Comme rapporté d'abord par la station de radio 98,5, l’événement se serait produit dans un spa du centre-ville de Montréal juste avant le début du procès de l'ex-animateur et producteur relativement à une autre affaire.Fidèle à ses habitudes, le SPVM n'a pas confirmé l'information de façon officielle. Il se contente de dire que le dépôt d'une plainte est de nature confidentielle.Selon nos informations, une enquête est cependant en cours à ce sujet.Éric Salvail subit présentement un procès pour agression sexuelle, harcèlement et séquestration au palais de justice de Montréal. Il a plaidé non coupable.Un ancien employé de Radio-Canada,, affirme avoir été victime de gestes posés par l’animateur et producteur en 1993 à Montréal pendant huit mois.Après quatre jours d’audiences tenues du 17 au 20 février, le procès doit reprendre le 11 mars.