Dylan T. Vinzant. Photo : New York Post

Un avocat de l’Oregon s’est retrouvé du mauvais côté de la loi, vendredi soir., 38 ans, a été arrêté après s’être enfui d’un estaminet d’effeuilleuses où il a refusé de payer les 200 $ réclamés pour une danse contact de 15 minutes, rapporte The Oregonian.Selon le sergent, porte-parole du Bureau du sheriff de Washington County, Vinzant a contourné les portiers du club pour se cacher des policiers. Il a sauté une clôture à proximité... et a atterri dans un mûrier.Il s’est relevé et a foncé vers les rails du chemin de fer parallèle à l’autoroute US 26 et est entré dans un tunnel en courant vers l’est. Ce que Vinzant ignorait, c’est que les policiers l’attendaient de l’autre côté du tunnel.L’avocat a été arrêté sous suspicion de vol et d’introduction par effraction. Les procureurs de l’État étudient présentement son cas. Dylan T. Vinzant doit comparaître le 11 mars.Diplômé de la Willamette University School of Law en mai 2017, il est inscrit au tableau de l’Ordre en octobre de cette même année.