La faculté de droit de l’Université McGill vient d’annoncer que son doyenest le premier récipiendaire du Prix ‘Change Maker’, attribué à quelqu’un dont l’engagement auprès du public et des médias a provoqué des changements sociaux significatifs. M. Leckey, professeur à la faculté depuis 2006 et doyen depuis 2016, a largement contribué aux débats publics sur les questions concernant les droits de la personne, notamment les droits des personnes LGBTQ2+ ou celles affectées par la loi 21.Selon la principale et vice-chancelière de l’Université McGill, M. Leckey est « un exemple exceptionnel pour nos étudiants et étudiantes, démontrant comment les juristes et les universitaires peuvent influencer le discours public de manière positive ».Avocat, leader cri et défenseur des droits des autochtones,recevra bientôt un doctorat honoris causa en droit décerné par l’Université Laval. Il lui sera remis par la rectrice de l’institution, Mmelors d’une cérémonie au pavillon Maurice-Pollack, le 20 mars prochain. L’ancien Grand Chef de la Nation Crie,, rendra hommage au récipiendaire. Cette cérémonie sera suivie d’une table ronde sur le thème de « Nations à Nations, réflexions sur la décolonisation et sur la réconciliation ».Me, diplômée en droit de l’Université Laval (1989) et jusqu’à tout récemment avocate et associée au sein du cabinet Brodeur Prémont et Lavoie, vient d’être nommée juge à la Cour supérieure du Québec. L’annonce en a été faite la semaine dernière par David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada.Spécialiste du droit de la famille, la juge Prémont est également coauteure d’ouvrages dans ce domaine. Elle a aussi développé une expertise en droit successoral et droits de la personne. Elle a occupé le poste de présidente du Barreau de Québec en 2007 et de présidente du Barreau du Québec de 2015 à 2017., professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke agit comme expert en éducation juridique, dans le cadre des consultations sur la révision du programme québécois d’études « Éthique et culture religieuse ». Ce programme, implanté il y a plus de 10 ans dans les écoles a fait l’objet de plusieurs critiques et remises en question. M. Roberge est également directeur des programmes en prévention et règlement des différends à la faculté de droit et il a publié de nombreux ouvrages et articles sur le sujet.