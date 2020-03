Photo : Shutterstock

Après la fermeture des services publics tels que les bibliothèques et les écoles dans plusieurs villes du Québec, et l’annulation d’événements rassemblant plus de 250 personnes, ce n’était qu’une question de temps avant que les palais de justice de la province ne se ferment au public.Toutes les activités judiciaires régulières sont suspendues au Québec.La Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec suspendent ainsi leurs activités régulières jusqu’à nouvel ordre, a annoncé la cour du Québec.Seules les services essentiels seront maintenus.«Afin de faire preuve de responsabilité et de cohérence avec les récentes décisions gouvernementales visant à protéger la santé du public, la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec suspendent leurs activités régulières jusqu’à nouvel ordre», indique un communiqué émis en fin d'après-midi.Plus de détails à suivre...