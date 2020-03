M. Bouchard a fait appel à Mes Isabelle Turgeon et Vanessa Paliotti. Photos : Sites Web de Grey Casgrain et de Sunwing

, un père de famille de 49 ans, ne pensait certainement pas se retrouver un jour en cour en achetant un forfait tout inclus pour une semaine offert par Sunwing.Pourtant, lui, sa femme, et leurs deux filset, réclament plus de 115 000 $ au voyagiste après que M. Bouchard eut glissé dans une piscine, se sectionnant le tendon du genou droit.Pour soutenir sa poursuite, M. Bouchard a fait appel à Mesetde Grey Casgrain.Après avoir déboursé 8000 $ pour amener sa petite famille, dont son fils Mathieu, trisomique et handicapé, Sébastien Bouchard est bien heureux de pouvoir relaxer à l'hôtel Royalton Resort and Casino de Punta Cana, lorsqu’il atterrit le 27 février 2017.Le lendemain, M. Bouchard participe à une activité à la piscine de l’hôtel où il s’agit d’un parcours « dans l’eau sur des coussins gonflables enduits de lubrifiant, ajoutant ainsi un défi à la tâche », est-il écrit dans la poursuite.À la sortie, une des mains de M. Bouchard a glissé, comme elle était enduite de lubrifiant, « et son genou droit a heurté violemment la céramique de la piscine » qui était « détériorée, exposant ainsi des angles tranchants », ayant pour résultat de sectionner le tendon du genou.Sébastien Bouchard a été transporté d’urgence « en taxi » à l’hôpital Bavaro, où on a diagnostiqué le tendon sectionné de son genou. On le transfert, encore une fois par taxi, à l’hôpital Centro Médico pour y subir une opération.« Le Demandeur était grandement inquiet car il ignorait les compétences médicales des professionnels en République dominicaine », relate la poursuite.Il s’en tire avec un plâtre « de l’aine jusqu’au pied », demeurant hospitalisé la « majeure partie » de la semaine.Alors que Mme Dumont a dû faire de nombreux allers-retours entre l’hôtel et l’hôpital, Jean-Alexandre a dû s’occuper de son frère trisomique toute la semaine.M. Bouchard a « catégoriquement » refusé les forfaits voyage offerts en compensation par Sunwing. En avion sur le vol de retour, il n’a pu bénéficier d’aucun accommodement alors qu’il était plâtré.À son retour au Québec, M. Bouchard a entrepris des démarches pour être suivi par un orthopédiste. On lui a plus tard diagnostiqué une thrombophlébite due à « une complication de l’opération chirurgicale », alors qu’il ressentait « des douleurs intenses » à son mollet droit.Il a dû rester 10 semaines la jambe dans le plâtre, l’empêchant de travailler en tant que directeur général d’une entreprise de transformation alimentaire, par ailleurs souffrant « énormément » en physiothérapie, étant même « extrêmement inquiet et angoissé » à l’idée de vivre avec des séquelles permanentes.Il affirme d’ailleurs toujours vivre avec des douleurs à son genou droit.Comme l’hôtel est une propriété de Sunwing Travel Group, M. Bouchard réclame dédommagement directement du géant du voyage. Il demande 97 230 $ en perte de salaire, dommages moraux et dommages punitifs.Mme Dumont demande 10 000 $ en dommages moraux, tandis que 5000 $ sont réclamés pour Jean-Alexandre et 3000 $ pour Mathieu.Contacté par Droit-inc, Sunwing n’a pas voulu commenter le dossier comme il se retrouve devant les tribunaux.