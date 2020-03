Voici tous les outils pour faire fonctionner votre cabinet à distance.Photo : Shutterstock

En télétravail, chers avocats? « The show must go on », comme on dit. On vous a dégoté plein de solutions de cabinet virtuel grâce à l’ABA Journal et à LawSites. Vous pourrez rouler comme si la crise du coronavirus n’existait pas… ou enfin, presque.La vidéoconférence permet de maintenir les réunions avec vos clients, et certains outils vous permettent de le faire de façon très sécuritaire en encryptant les séances. Voici les logiciels et sites les plus populaires chez les avocats :Les systèmes efficaces de conférence téléphonique sont monnaie courante dans les cabinets d’avocats. Comment faire de bonnes conversations à plusieurs… de chez soi? C’est là que la communication vocale sur protocole Internet, en anglais Voice over Internet Protocol (VoIP), peut vous être utile. Tout ce que ça vous prend pour profiter d’appels encryptés, c’est une bonne connection Internet. Quelques options :Bien sûr, tout le personnel du cabinet doit avoir accès à ses dossiers à distance. Les données virtuelles du cabinets devraient idéalement être centralisées à un seul endroit et inclure :Avec la gestion du cabinet sur le nuage grâce à un logiciel LPM, vous aurez accès à tout ça et encore plus. Certains logiciels prévoient même la signature officielle en ligne! Quelques idées de LPM :Eh oui, le fax existe encore. Saviez-vous qu’il existe aussi des services de fax en ligne (et depuis plus d’une décennie)? Ça facilite énormément l'envoi et la réception de documents numériques via courriel, portail en ligne, ou appli. Des options de fax en ligne :Pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un « scanner » intégrée à leur imprimante (ou eux qui n’ont pas d’imprimante du tout), il y a d’autres options! Profitez-en pour devenir un bureau sans papier...Vous pouvez bien sûr photographier des documents grâce à votre téléphone ou tablette électronique et les mettre ensuite au format PDF. Certaines applis permettent leur stockage automatique dans le nuage. On conseille Scanner Pro.Pour des résultats plus professionnels, le Brother ADS-1250W est un scanner portable assez petit pour entrer dans une mallette, et qui peut quand même numériser jusqu’à 25 documents par minute. On peut aussi considérer le Fujitsu ScanSnap s1300i, encore plus compact.Rien de tel pour favoriser le travail d’équipe et faciliter la vie de tout le monde! Les documents créés sont conservés dans un seul endroit pratique et accessible aux collègues où qu’ils soient. Certains outils permettent même de travailler en simultané sur un même document! Des idées :Cette technologie de reconnaissance vocale vous permet de parler et de voir le texte apparaître directement devant vous comme par magie. Et il y a du choix! Déjà, les Mac et PC ont chacun un logiciel de reconnaissance vocale de base qui peut être associé à plusieurs traitements de texte comme Word et Pages. Voici égalements plus d’options professionnelles :