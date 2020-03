LRV notaires annoncent la promotion de Me Caroline Béland à titre d’associée à leur bureau de St-Jérôme

LRV notaires annoncent la promotion de Meà titre d’associée à leur bureau de St-Jérôme. Au sein de l’étude depuis 2009, la notaire et médiatrice familiale se spécialise principalement en droit de la famille et des successions.Dans le cadre de sa pratique, Me Béland conseille également en procédures non contentieuses, comme l'homologation de mandat, la constitution d'un conseil de tutelle et l'ouverture d'un régime de protection. La jeune notaire n'hésite pas à accepter des mandats d’aide juridique.« Elle préconise le travail d’équipe et est d’avis que le regroupement des notaires est essentiel pour l’avenir de la profession, souligne LRV notaires. Ce type de pratique lui permet de répondre aux besoins de sa clientèle en un service hautement personnalisé et en les appuyant dans leurs projets juridiques. »Ancienne de l’Université de Sherbrooke et de l’UQAM, Me Béland s’est jointe à LRV notaires aussitôt reçue notaire en 2009.LRV notaires est membre du réseau PME INTER notaires et compte des bureaux à St-Jérôme, Terrebonne, Boisbriand et St-Eustache.