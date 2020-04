Me Nicholas Daudelin représente des institutions financières qui réclament des millions à un homme d’affaires de Joliette

La Sûreté du Québec examine sérieusement l’hypothèse que Meait été la cible de représailles parce qu’il représente Desjardins et la Banque Nationale dans un litige contre, un promoteur immobilier de la région de Joliette, révèle le Journal de Montréal, qui affirme l'avoir appris de plusieurs sources au fait du dossier.Le jeune avocat de 32 ans, spécialisé en litige civil et commercial au cabinet LCM Avocats, s’est fait tirer dessus le 26 mars à sa résidence de Mont-Saint-Hilaire après que deux hommes armés aient sonné à sa porte.La police soupçonne que les deux hommes soient liés aux gangs de rue.Me Daudelin a heureusement survécu en se jetant au sol, mais a été atteint à la jambe.« J’ai vraiment pensé que j’allais mourir », disait Me Daudelin quelques jours après le drame.Le promoteur immobilier Jean-François Malo fait face à la justice parce qu’il aurait détourné 10 millions $ à l’aide de proches et d’entreprises auxquelles il est lié, allèguent Desjardins et la Banque Nationale.Dans leurs poursuites, les deux institutions financières soutiennent que M. Malo, surnommé « l’arnaqueur de Joliette » par le Journal de Montréal, se serait enrichi grâce à des stratagèmes frauduleux tels que des chèques sans provision, les services de débits préautorisés pour les entreprises et des faillites douteuses. Me Nicholas Daudelin est l’un des procureurs de la poursuite.Deux avocats sont également mis en cause dans ce dossier, indiquait le Journal de Montréal en mars : l’ex-député adéquiste et candidat libéralet l’ancien greffier de la Ville de Joliette,Jean-François Malo exploite un parc d’une cinquantaine d'immeubles dans la région de Joliette. En février 2019, des dizaines de ses propriétés et comptes bancaires ont été bloqués sur ordre de la Cour d’appel.« Malo (...) est, selon ce qu’on comprend, l’âme dirigeante et le cerveau de ce qui a toutes les allures d’un réseau », soulignait alors la juge