a été atteint par balle par des inconnus qui se sont présentés à sa porte jeudi soir dernier.L’avocat de 32 ans est spécialisé en litige civil et commercial, en droit de l’emploi et en droit de la santé au cabinet LCM Avocats.Ancien de Heenan Blaikie, il avait suivi ses collègues chez LCM en 2014 avant de passer chez Radio-Canada en 2016 . Il est récemment revenu chez LCM.Jeudi soir, c’est grâce à sa présence d’esprit qu’il a eu la vie sauve.Lorsqu'un homme armé a fait feu sur lui, alors qu’il venait répondre à la porte, l’avocat a plongé au sol et a reçu un projectile à la jambe.Tranquillement installé dans sa maison de Mont-Saint-Hilaire, Nicholas Daudelin écoutait une pièce de théâtre à la radio quand on a sonné à la porte.Un homme lui a demandé s’il était M. Daudelin.Non, veuillez quitter mon terrain, a répondu l’avocat. Puis, un second a surgi, une arme à feu à la main.L’avocat s’est jeté au sol.Les deux hommes se sont enfuis. Les secours ont été prévenus.Nicholas Daudelin est hors de danger maintenant, mais il est sous protection policière à l’hôpital.J’ai vraiment pensé que j’allais mourir, dit-il aujourd’hui.On n’entend jamais ces histoires terrifiantes chez les avocats civilistes.Quand elles surviennent, elles touchent les avocats criminalistes, ceux qui pataugent dans les affaires louches de leurs clients.Impossible de savoir ce qui a motivé cet attentat, mais Nicholas Daudelin, un jeune avocat doué, gère de gros dossiers et représente des clients importants.Parmi eux, des institutions financières.Depuis un an, il pilote un dossier majeur dans une affaire de fraude immobilière.La Cour d’appel lui a donné raison vendredi dernier.Aucun avocat ne devrait voir sa sécurité compromise en raison de sa fonction », a déclaré par communiqué la firme LCM avocats.L’enquête a été remise par les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent à la Sûreté du Québec qui a fait appel à des spécialistes en balistique du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, rapporte le FM 103,3.Un maître-chien s’est également rendu sur place examiner la scène de l’agression.- Avec:Cet article a été modifié sur le site de Radio-Canada pour en retirer un passage prêtant à équivoque. Nous y écrivions que, lorsque ce genre d'histoire survient, elles touchent des avocats criminalistes qui pataugent dans les affaires louches de leurs clients. Or, loin de supputer que tous les avocats criminalistes entretiennent de tels liens avec leurs clients, ce passage cherchait à préciser que certains avocats criminalistes avaient été au cœur d'histoires semblables. Nous sommes désolés de la confusion que cela a pu causer chez certains lecteurs.