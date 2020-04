Me Marie-Pier Barabé rejoint Miller Thomson

Medélaisse Crochetière Pétrin pour se joindre à Miller Thomson, où elle exercera en litige de construction, litige commercial et immobilier, et litige d’assurance.Cette récipiendaire du Prix d’excellence Leroux Côté Burrogano de l’Université de Montréal a pratiqué pendant tout près de cinq ans chez Crochetière Pétrin, où elle a d’ailleurs fait son stage du Barreau en 2015. Me Barabé y pratiquait le droit de la construction et le droit immobilier.Me Barabé a également été impliquée auprès de la Clinique juridique Juripop, et est encore au sein du comité des jeunes professionnels du Phare Enfants et familles, une maison de soins palliatifs pour enfants.