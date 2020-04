Me Marc-André Perreault

Me David Coutu

DeGrandpré Chait a annoncé jeudi dernier la nomination de deux de ses avocats à titre d’associés : Mes, tous deux membres de l’équipe fiscale du cabinet.« Ils se distinguent par leurs compétences et leur dévouement assidu, souligne DeGrandpré Chait sur son site web. Appartenant à la génération montante, les clients pourront continuer de bénéficier de leurs connaissances accrues et de leurs idées novatrices. »Titulaire d’une maîtrise en droit, option fiscalité de l’HEC et Barreau 2015, Me Perreault est entré la même année chez DeGrandpré Chait . Il était auparavant stagiaire chez Prévost Fortin D’Aoust à Boisbriand.Chez DeGrandpré Chait, il conseille ses clients en matière de stratégie, de planification fiscale et successorale et les guide lors de réorganisations et d'achat-vente d'entreprises. C’est d’ailleurs Me Perreault qui a représenté les Rôtisseries Benny lors de la vente de l’entreprise en octobre dernier.« À titre d’avocat fiscaliste, mon objectif premier est d’élaborer une stratégie fiscale efficace et adaptée à la réalité des projets d’entreprise et aux enjeux personnels de mes clients, indique l’avocat sur LinkedIn. Concrètement, je m’assure de planifier ou de réorganiser leur structure fiscale et successorale pour maximiser leur efficacité. »Barreau 2016, Me Coutu se consacre lui aussi au droit fiscal, plus précisément en matière d’impôt sur le revenu, de taxe sur les produits et services et de taxe de vente du Québec.L’ancien de l’Université de Sherbrooke « représente une clientèle diversifiée composée de particuliers, de sociétés par actions, de sociétés de personnes et de fiducies, énumère DeGrandpré Chait. Par ses connaissances, il conseille ses clients à tous les niveaux du processus de contestation de cotisations fiscales. »À l’emploi du grand cabinet depuis quatre ans, Me Coutu était auparavant chez CD Legal Inc, où il a d'ailleurs fait son stage en litige fiscal.Me Coutu a aussi démarré une entreprise d'affichage numérique, Rubicon Média, dont il a été le président de 2013 à 2015. Il est toujours administrateur de la Fondation Collège Esther-Blondin, et ce depuis cinq ans.