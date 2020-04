Me Caroline Jonnaert passe de Stingray à Delegatus en plein confinement.

Isabelle Petibon, chef, croissance, marque et communications de Delegatus

Mepasse de Stingray à Delegatus en plein confinement.Si le processus d'embauche de l’avocate s’est fait avant la crise de la COVID-19, l’accueil dans sa nouvelle entreprise est une toute autre histoire : elle commençait son nouveau travail le 6 avril!L’équipe de Delegatus a donc tout mis en place pour que le Barreau 2007 se sente chez elle… mais à distance.« On a tout organisé pour faire son accueil sur TEAMS, et on a respecté notre processus, d’ailleurs : on envoie un plan avec le déroulement de la semaine, avec les différentes rencontres et formations, et tout ce qui se faisait d’habitude en personne s’est fait en vidéoconférence », détaille la chef, croissance, marque et communications de DelegatusComme les autres nouveaux avocats avant elle, Me Jonnaert a eu droit à une présentation de Delegatus par sa présidente, une autre du chef de la culture sur les valeurs et la manière dont Delegatus fonctionne, et une formation pour les outils informatiques, tels que la base de donnée logiciel, la gestion documentaire et la plateforme de facturation.« C’est agréable, parce qu’en vidéoconférence on peut non seulement partager la présentation, mais on a les réactions des personnes, souligne Isabelle Petibon. C’est le mieux qu'on puisse faire dans les circonstances. »Des 5 à 7 et cafés virtuels ont aussi eu lieu pour présenter Me Caroline Jonnaert à ses nouveaux collègues. La seule différence, c’est que l’équipe ne pouvait pas sabrer le champagne ensemble, mais c’est tout.Me Jonnaert estime même qu’elle a pu rencontrer davantage d’avocats de Delegatus que si les événements s’étaient tenus au bureau, « plus que s’il n’y avait pas la pandémie ».Spécialisée en propriété intellectuelle, en technologies de l’information et en droit du marketing, Me Jonnaert est une ancienne de l’Université de Montréal. Avant de se joindre à Delegatus, l’avocate était conseillère juridique principale chez Stingray. Elle a également tâté de la pratique privée chez BCF et Lussier & Khouzam, puis chez LJT avocats.« Je mène toujours différents combats de front », indique l’avocate.Et comment!Me Jonnaert rédige présentement une thèse de doctorat, avait jusqu’à récemment une charge de cours de droit d’auteur en musique à l’UdeM, est gouverneure de la Fondation du Barreau du Québec depuis 2019, et a deux jeunes enfants en plus de son emploi.« Ça commençait à être beaucoup, et c’est pour ça que j’ai été attirée par Delegatus, confie l’avocate. Ça permet de continuer de mener à bien chacun de ces projets-là sans en compromettre la qualité, et c’est toute la flexibilité que le cabinet m’offre qui me permet de garder un pied dans la pratique. »Au final, toute l’intégration chez Delegatus s’est bien passée pour Me Jonnaert. Une chance que le recrutement a eu lieu avant la crise!« Ça faisait déjà quelque temps que j'étais en discussion avec Delegatus, donc j'avais déjà eu une période transitoire pour faire le pont entre mon emploi précédent et le nouveau. »S’il y a un seul un hic, c’est la photo officielle pour son nouvel employeur, qui est habituellement faite par un photographe sur un modèle précis. Dans les circonstances, c’est le conjoint de Me Jonnaert qui a dû prendre cette photo avec un téléphone!