Me Alexandra Sweeney-Beaudry. Source : LinkedIn

L’étudiante de la Faculté de droit de l’UdeSs’est mérité le prix du meilleur mémoire du concours de l'Association des professeures et professeurs de droit du Québec (APDQ), assorti d’une bourse de 1 500 $.Le concours récompense la meilleure thèse de doctorat et le meilleur mémoire de maîtrise soumis par les étudiants inscrits dans les facultés de droit québécoises.Le mémoire de Me Sweeney-Beaudry, intitulé « La reconstruction du concept de légitimité dans les courants juridiques contemporains : une transformation éclairée par les autres savoirs disciplinaires », a été réalisé sous la direction des professeurs de l’UdeSEn voici un résumé rédigé par la Faculté de droit.Depuis les trente dernières années, les transformations de la norme contemporaine sont continûment annoncées par les juristes. Ils y réfèrent notamment en parlant de « normativités émergentes », de « New Governance », de « nouvel ordre juridique », de « brouillage des catégories juridiques », de « norme juridique reformatée », de « sources du droit revisitées », de « nouvelles normes », et encore même, de « crise du droit ».Ces mutations bousculent certainement les acquis théoriques de la communauté juridique, mais elles génèrent surtout une montée de réflexions qui tentent de les mettre en lumière et de comprendre les effets qu’elles engendrent sur le droit. L’analyse proposée par ce mémoire porte sur l’une de ces multiples transformations : le nouveau rôle et la conception de la légitimité dans la littérature contemporaine du droit.Me Sweeney-Beaudry est maintenant avocate en droit de la santé chez Borden Ladner Gervais, où elle a d’ailleurs travaillé en tant qu’étudiante et puis fait son stage jusqu’en mars dernier.