Me David Freiheit. Source : Freiheit Legal

Me travaillait depuis six ans chez Borden Ladner Gervais , où il pratiquait en litiges commerciaux. La grande demande d’associé s’en venait. L’avocat a plutôt décidé de tout laisser tomber pour se consacrer à sa fille… et éventuellement, à ses vidéos sur YouTube Après sa démission, relate L’actualité, Me Freiheit a été inondé d’appels de connaissances qui avaient besoin de conseils juridique. Un mois plus tard, il nageait dans le travail. Il a dû louer un petit bureau sur la rue Sainte-Catherine.« C'était incroyablement efficace. Avec mon expérience et ma formation, je pouvais ne facturer presque rien à mes clients pour les services d'un avocat», confie le Barreau 2006 à L’actualité.Son père Me, lui aussi avocat et associé pendant 43 ans chez Stikeman, le rejoint en 2011 chez Freiheit Legal Inc.Depuis, trois autres avocats et un assistant juridique se sont greffés au cabinet, dont d’anciens collègues de BLG comme Me, qui s’est depuis joint à Arnault Thibault Cléroux Avocats puis Étude Légale Corbo et .« Il y a toujours eu une bonne complicité entre nous et comme il souhaitait développer son cabinet, il m'a proposé de le rejoindre », disait alors Me Corbo à Droit-inc.Entretemps, Me Freiheit s’adonne à sa passion : les vidéos sur YouTube. Sa plus populaire contribution reste encore sa première, un écureuil qui vole sa GoPro filmé en 2014 : 5 millions de vues en une semaine!Source : YouTube/GoPro.« C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que YouTube avait à offrir en termes de vidéographie virale, explique l’avocat YouTubeur à L’actualité. J'ai découvert une toute nouvelle industrie qui ne faisait que débuter à l'époque, mais dont j'ignorais l'existence. »Facebook, puis Emirates Airlines, entre autres clients, lui achètent certaines de ses vidéos diffusées sur le canal Viva Frei.Me Freiheit a une fois de plus abandonné sa pratique (tout en conservant certains dossiers) et a appris les rudiments de YouTube et du montage vidéo.« J’ai réalisé que j'aimais tellement plus créer des œuvres originales que de me chicaner », expliquait alors l'avocat à Droit-inc Si ses premières vidéos portaient sur sa famille et ses voyages, il s’est vite trouvé une niche : les analyses juridiques.Les « vlawgs » (vlog + law) quotidiens de Me Freiheit attirent maintenant près de 190 000 abonnés et cumulent plus de 52 millions de vues sur son compte Viva Frei.Source : YouTube/Viva Frei.En allemand, Freiheit signifie « liberté ». Voilà un avocat qui porte bien son nom.