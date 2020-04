Le bâtonnier sortant du Barreau de Montréal, Me Alexandre Forest en compagnie de Me Francisco Coutu. Source : Facebook

Le bâtonnier sortant incite les membres à voter pour un premier bâtonnier allophone. Source : Facebook

Le bâtonnier sortant du Barreau de Montréal Mes’est positionné formellement pour l’élection de Mepour les élections 2020, dont le scrutin débute vendredi.Les anciens bâtonniers Mesetsont d’accord avec Me Forest et « appuient sans réserve la candidature de Francisco Couto bâtonnier 2020, un premier bâtonnier allophone (il est d’origine portugaise) pour notre Barreau », écrit le bâtonnier sortant dans une publication sur les réseaux sociaux.« Au courant de la dernière année alors qu’il agissait à titre de premier conseiller, Francisco a été d’un soutien indéfectible à chaque fois que j’ai eu besoin de ses conseils ou de sa présence, prenant systématiquement ma relève dans la gestion de la négociation des tarifs de l'aide juridique alors que j’étais personnellement en conflit dans ce dossier », décrit Me Forest.Premier conseiller du Barreau de Montréal et trésorier du Conseil pour l’exercice 2018-2019, Me Francisco Couto a été près de 30 ans le directeur général régional du ministère de la Justice du Canada. Très impliqué, il a par ailleurs été observateur au sein du conseil d’administration d’Éducaloi pendant cinq ans, jusqu’en juin dernier.« Encore tout récemment et à chaque matin, Francisco m’accompagnait sur l’appel quotidien avec l’équipe du Barreau pour réagir rapidement à la crise de la COVID-19, témoigne le bâtonnier sortant. En ces temps instables et alors que le déconfinement de la justice pointe à l’horizon, Francisco est le choix évident. »