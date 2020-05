Les règles de distanciation physique difficiles à appliquer en Chambre de la jeunesse. Source : Radio-Canada

C'est ce qu'ont confié sous le couvert de l'anonymat des professionnels et du personnel qui travaillent en ces lieux.C'est au troisième étage du palais de justice de Trois-Rivières que se déroulent les audiences urgentes, notamment les contestations de placement d'enfant en famille d'accueil.Les salles sont petites et procéder n’est pas une mince tâche étant donné qu'au minimum dix personnes doivent être présentes.Les avocats, les parents, les enfants, les intervenants de la protection de la jeunesse, les juges, les constables et les greffiers réunis ne peuvent pas appliquer la règle des deux mètres entre chaque personne. Ils procèdent d’ailleurs sans masque ni gants.« C’est un endroit où je ne veux pas me rendre », dit un professionnel qui préfère garder l’anonymat.Selon nos sources, il semble que les juges, notamment, sont réfractaires à procéder par visioconférence ou par téléphone, comme c'est possible dans d'autres districts judiciaires et même pour d'autres secteurs du palais de justice.De son côté, la Cour du Québec explique qu’il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte avant de procéder par visioconférence, notamment le souhait des parties, mais aussi les facteurs propres à l’audience et au palais de justice.Le ministère de la Justice n'a pas souhaité commenter l'affaire.