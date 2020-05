Me Mélanie Dugré, présidente du comité de relations avec les membres depuis 2013. Source : Facebook

Le Prix Pierre-Fournier du Barreau de Montréal est généralement remis lors de l’Assemblée générale annuelle des membres par le bâtonnier sortant.En ces circonstances extraordinaires, c’est sur les réseaux sociaux que Mea décerné le prix à Me, présidente du comité de relations avec les membres depuis 2013.La récompense sert à souligner la contribution d’un membre du Barreau à ses activités. Me Dugré est elle-même « impliquée au Barreau depuis une décennie », indique le bâtonnier Me Forest dans une publication sur Facebook.En tant que présidente du comité de relations avec les membres, Me Dugré « permet notamment aux avocat(e)s montréalais(e)s de découvrir, souvent sous sa magnifique plume, les talents exceptionnels de notre section dans la chronique “ Figures de Maître ”, » écrit Me Forest.Comme le souligne le bâtonnier, « Quel plus beau retour du balancier que de savoir qu’elle sera la prochaine vedette de cette chronique? »Me Mélanie Dugré est vice-présidente adjointe et conseillère juridique principale chez Canada Vie depuis janvier. Elle a auparavant passé 13 ans au sein de London Life en tant que conseillère juridique, puis conseillère juridique principale.