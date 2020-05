Nicolas Rousseau. Source : ULaval

Julien Thibodeau. Source : ULaval

Les étudiantsde l’Université Laval etde l’Université de Montréal ont remporté la neuvième édition du concours de rédaction juridique de La Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon.Parlons un peu des lauréats, qui se méritent chacun une bourse de 500 $.Finissant au baccalauréat en droit et au certificat en communication publique, Nicolas Rousseau a rédigé « La traduction législative à l’Assemblée nationale du Québec » lors d’un stage de page à l’Assemblée nationale.Sous la direction de sa professeure, le futur avocat s’est inspiré de la poursuite intentée en 2018 par le Barreau du Québec contre l’Assemblée nationale en faisant une recherche sur la Loi constitutionnelle de 1867, qui oblige l’Assemblée nationale à imprimer et à publier les textes de loi en anglais et en français.Aussi étudiant au baccalauréat en droit, l’étudiant de l’UdeM Julien Thibodeau a reçu les honneurs pour son texte « Le fédéralisme coopératif : un principe non écrit à géométrie variable », rédigé lors du séminaire de recherche et de rédaction en droit constitutionnel de sa professeureM. Thibodeau s’y interroge sur les fonctions du fédéralisme coopératif par rapport aux principes constitutionnels non écrits.« À travers l’analyse de la jurisprudence et de la doctrine, M. Thibodeau a pu constater que le fédéralisme coopératif a une valeur supralégislative, mais comporte plusieurs limites », souligne la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon.