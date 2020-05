Me Jean-Sébastien Boudreault. Source : LinkedIn

De gros changements en 2020 pour MeLe Bleuet d’origine quitte non seulement ses fonctions de vice-président de Fierté Montréal, qu’il tenait depuis 2007, mais aussi sa pratique privée qu’il avait depuis cette même année.« C'est une nouvelle aventure, écrit Me Boudreault à Droit-inc. J'ai lâché la Fierté et je retourne au droit à temps plein. »Sa pratique solo et ses responsabilités à la Fierté ne l’ont pas empêché d’offrir ses services et son expertise en droit de l’immigration à Alepin Gauthier Avocats pendant trois ans (2015-2018), et ensuite à Nadia Barrou Avocate pendant près de deux ans.Le Barreau 2001 se joint maintenant au cabinet YUL Avocats, où il se chargera de développement des affaires « avec Me» et de droit de l’immigration, sa grande passion.« Le droit de l’immigration a fait de moi une meilleure personne et un meilleur avocat, disait-il déjà à Droit-inc il y a cinq ans . Cela m’a amené à voyager partout sur la planète, à voir différentes religions et cultures, à m’ouvrir. »Cet amour du droit de l’immigration a en outre amené Me Boudreault à l'Université de la Réunion en droit international public en 1999. Il a par la suite été avocat chez Mandeville et associés à Hong Kong, et a également mis sur pieds leur bureau de Beijing de 2002 à 2004. Retour ensuite à Montréal, pour y ouvrir la branche québécoise du cabinet.De 2005 à 2008, l’avocat a été le Président de la Section Immigration, division Québec de l’association du Barreau Canadien. À ce titre, il a représenté ses clients devant toutes les instances en matière d'immigration et a fait des entrevues internationales tant en Asie, au Moyen-Orient qu’en Europe.Mais ce n’est pas la seule présidence de cet ancien de l’Université Laval! Me Boudreault a aussi été président de l’Association Québécoise des Avocats et Avocates en Droit de l’Immigration de 2013 à 2018.Bien qu’il se consacre dorénavant au droit à temps plein, on s’attend à ce que l’avocat de 44 ans décroche une autre présidence avant la fin de sa carrière!