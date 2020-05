Étienne Saint-Pierre. Source : Radio-Canada

Mepoursuit son ancien client, reconnu complice en 2016 du vol de 18 millions $ de sirop d’érable à Saint-Louis-de-Blandford dans l’entrepôt de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en 2011 et 2012.Dans sa requête, Me Philippe réclame 60 800 $, soit 45 800 $ pour les honoraires impayés et 15 000 $ pour les troubles et inconvénients, révèle Le Nouvelliste.Accusé en 2012 de fraude et de trafic de sirop d’érable obtenu criminellement, Étienne Saint-Pierre est président de SK Export, une entreprise du Nouveau-Brunswick spécialisée dans l’achat de sirop d’érable. Lorsque son verdict de culpabilité est tombé en 2016, il a changé d’avocat, pour finalement reprendre Me Philippe lors les représentations sur sentence.En avril 2017, M. Saint-Pierre a été condamné à une peine de deux ans moins un jour de prison dans la collectivité et à une amende d’un peu plus d’un million $ à payer en 15 ans. Quelques mois plus part, il s’est dit incapable de s’acquitter des frais d’avocat de Me Philippe, à qui il doit encore 45 800 $ à ce jour.M. Saint-Pierre aurait offert des paiement de 200 $ par mois à Me Philippe, qui aurait refusé en évaluant que ça prendrait 19 ans avant que la dette ne soit acquittée.« Devant ces faits, le demandeur se voit contraint de faire valoir et protéger ses droits de recourir à des procédures judiciaires ne pouvant compter sur la bonne foi du défendeur qui affiche une insouciance certaine car trois ans après les dernières représentations, ni Étienne Saint-Pierre, ni SK Export Inc n’ont payé leur dette envers leur demandeur », écrit Me Philippe dans sa requête.