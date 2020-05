La juge Claudia Prémont. Source : Radio-Canada

Un premier jugement vient de donner raison à un père, dont la nouvelle conjointe est malade, et qui ne voulait pas que son fils fréquente la maternelle pendant la pandémie.C'est la Cour supérieure qui a dû trancher la question, puisque la mère insistait pour que l'enfant de 6 ans retourne en classe.La femme a fait valoir qu'il était important pour le garçon de retourner voir son professeur et ses amis, puisqu'il doit changer d'école l'année prochaine.La mère a tenté de convaincre que le développement scolaire de son fils et son besoin de socialiser devait avoir préséance sur l'état de santé de la nouvelle conjointe du père.Elle a offert de garder le fils à temps plein, si son ex-conjoint craignait pour l'état de santé de sa nouvelle flamme qui souffre d'une maladie auto-immune.La juge, ex-bâtonnière du Québec, a retenu que l'enfant partage son temps entre deux familles reconstituées.« La qualité et la stabilité de ses milieux maternel et paternel avec les beaux-parents et la fratrie sont encore plus importantes en ces temps troubles », a indiqué Claudia Prémont.Elle ajoute qu'il est clairement bénéfique pour un enfant, à moins d'exception, de fréquenter son école.La magistrate retient que le garçon n'a pas de problème scolaire et que ses parents pourront s'assurer de faire un certain suivi, surtout qu'il est à la maternelle.En tenant compte de l'âge et de sa situation particulière, la juge en vient à la conclusion qu'il allait récolter de plus grands bénéfices d'une relation continue et positive avec ses deux parents.Dans trois autres dossiers, la Cour supérieure a ordonné le retour à l'école des enfants.C'est le cas notamment d'un garçon de Lévis, dont le père s'opposait au retour en classe, puisqu'il souffre d'asthme juvénile.Cette cause a aussi été entendue par la juge Claudia Prémont, mais cette fois, elle donne droit à la décision de la mère d'envoyer le fils de 7 ans à l'école.L'élève éprouve de difficultés d'apprentissage, surtout en lecture.Sa mère a fait valoir qu'un retour à l'école lui serait bénéfique et même nécessaire pour assurer le succès de sa première année.La preuve qui lui a été présentée ne l'a pas convaincue que l'état de santé de l'enfant le rendait plus à risque de contracter la COVID-19.« La première année est importante dans le parcours scolaire d'un enfant, particulièrement dans le cas où des difficultés d'apprentissage semblent poindre à l'horizon », a dit la juge Prémont..L'enfant pourra donc reprendre son sac d'école et retrouver ses amis lundi.