Me Robin Schiller. Photo de courtoisie.

L’associée chez HHS Avocats Mea remporté ses élections comme Bâtonnière du Barreau de Montréal vendredi dernier contre son rival Me Francisco Couto, pourtant appuyé par le Bâtonnier sortant MeMe Schiller ne manquait elle-même pas d’appuis, comme en témoigne la lettre de Meenvoyée à Droit-inc.« Sous la direction de Me Robin Schiller, les membres seront consulté(e)s, assure Me Sauriol dans sa lettre. Je sais qu’elle fera tout pour que le Barreau soit la voix efficace et puissante de la communauté juridique montréalaise, tout en continuant à assurer la protection du public. »La nouvelle Bâtonnière s’est réjouie de sa victoire sur LinkedIn et indique qu’elle oeuvrera « pour un Barreau plus à l'écoute, plus diversifié et plus inclusif ».« J'ai mené ma campagne en me basant sur un ensemble d'idées pour améliorer le Barreau de Montréal, écrit Me Schiller. En tant que Bâtonnière, je vais travailler très fort pour que le travail soit accompli, pour que nos objectifs soient réalisés. »Voici le plan de match de la Bâtonnière pour son mandat.: promouvoir la modification de la Loi sur l'aide juridique et œuvrer pour des solutions satisfaisantes.: tenir des rencontres portes ouvertes hebdomadaires avec les membres. Encourager les membres du JBM à participer aux comités. Promouvoir la diversité et la transparence en établissant ces comités.: répondre aux besoins de santé mentale et de mentorat de nos membres. Assurer l’accès en ligne aux professionnels de la santé et aux mentors.: jumeler le JBM avec des praticiens en congé nécessitant une aide juridique temporaire.: soutenir la réforme de l’École du Barreau et assurer aux étudiants des stages professionnels et rémunérés.: promouvoir une utilisation accrue de la technologie et des audiences virtuelles.: examiner régulièrement les dépenses et les politiques d'achat pour maintenir les meilleures pratiques commerciales.Me Robin Schiller travaille depuis 36 ans au sein de HHS Avocats, où elle est associée. L’ancienne de l’Université de Montréal est déjà très impliquée au Barreau de Montréal, dont elle était la trésorière et la présidente lors du précédent mandat. Me Schiller siège d’ailleurs au conseil du Barreau de Montréal depuis 2015.Lors de ces années d’implication au Barreau de Montréal, elle a co organisé de nombreuses conférences dont certaines étaient en lien avec la communauté LGBTQ2+. C’est sous l’initiative de Me Schiller que le premier comité permanent de la communauté juridique LGBTQ2+ a été créé.