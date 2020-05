Me Robin Schiller. Source : Photo de courtoisie.

La semaine dernière, Le bâtonnier sortant du Barreau de Montréal Me s’est positionné formellement pour l’élection de Mepour les élections 2020, dont le scrutin a débuté vendredi.Cette semaine, une avocate sort publiquement pour appuyer la rivale de Me Couto, MeVoici sa lettre.Je suis avocate depuis novembre 1982. J’ai été à la tête de mon étude pendant près de 15 ans, et j’ai aussi pratiqué dans un bureau de plaideurs au gouvernement, pendant 17 ans. J’ai été membre et présidente de plusieurs comités, tant au Barreau du Québec qu’au Barreau de Montréal.J’ai une affection particulière pour mes consoeurs et confrères de mon Barreau de section, et voici pourquoi je les invite à voter pour Me, que j’estime être la meilleure candidate au poste de Bâtonnière du Barreau de Montréal.Ses nombreuses expériences en tant que professionnelle et bénévole ainsi que ses 5 années au Conseil du Barreau de Montréal l’ont bien préparée pour ce rôle.Elle a fait 12 années de bénévolat au sein de plusieurs comités du Barreau de Montréal, ce qui lui a permis de bien comprendre son fonctionnement.Elle est présentement membre de l'exécutif en tant que trésorière, et elle travaille avec diligence pour assurer les meilleures pratiques commerciales ainsi qu’une saine responsabilité fiscale.Sous la direction de Me Robin Schiller, les membres seront consulté(e)s. Je sais qu’elle fera tout pour que le Barreau soit la voix efficace et puissante de la communauté juridique montréalaise, tout en continuant à assurer la protection du public.Étant le membre avec le plus d’ancienneté au sein du Conseil actuel, elle est particulièrement au fait de toutes les décisions importantes prises au cours des cinq dernières années.Elle mettra en place de nouveaux programmes et initiatives et recherchera à améliorer ceux qui existent déjà, tout en écoutant attentivement les membres du Barreau. Sous sa direction, le Barreau de Montréal aidera ses membres à naviguer à travers ces temps turbulents et à émerger avec des pratiques nouvelles et progressistes.Souhaitant répondre aux besoins des membres de la communauté juridique LGBTQ2+, elle a initié la création du premier comité permanent du Barreau de Montréal. Elle a d’ailleurs été invitée à devenir sa présidente.Elle a organisé et participé à plusieurs conférences et événements juridiques dont certains dans le but de soutenir des étudiants en recherche de stages. Elle a participé à de nombreuses cérémonies d’assermentation de stagiaires et a animé des cérémonies privées d’assermentation. À plusieurs reprises, elle a été Maître de stage. De plus, elle été présidente d’une association de droit à Montréal dont le conseil comprend plus de 40 avocats.Ses expériences en tant que bénévole et ses responsabilités de gestionnaire au sein de son propre cabinet d'avocats, lui ont permis de développer le réflexe de décider en équipe. Elles lui ont fourni maintes occasions de rencontrer les membres, de discuter avec elles et eux et de comprendre leurs besoins et leurs préoccupations.: promouvoir la modification de la Loi sur l'aide juridique et œuvrer pour des solutions satisfaisantes.: tenir des rencontres portes ouvertes hebdomadaires avec les membres. Encourager les membres du JBM à participer aux comités. Promouvoir la diversité et la transparence en établissant ces comités.: répondre aux besoins de santé mentale et de mentorat de nos membres. Assurer l’accès en ligne aux professionnels de la santé et aux mentors.: jumeler le JBM avec des praticiens en congé nécessitant une aide juridique temporaire.: soutenir la réforme de l’École du Barreau et assurer aux étudiants des stages professionnels et rémunérés.: promouvoir une utilisation accrue de la technologie et des audiences virtuelles.: examiner régulièrement les dépenses et les politiques d'achat pour maintenir les meilleures pratiques commerciales.Elle se distingue principalement parce qu’elle est toujours active comme avocate et associée dans son cabinet à Montréal, ce qui lui donne la crédibilité nécessaire pour parler aux avocats aux prises avec les difficultés inhérentes à la situation actuelle.Nous naviguons toutes et tous dans une société accablée par la Covid-19. Pour sa part, Me Robin Schiller vis cette crise en solidarité avec ses collègues, tout en maintenant sa pratique.Douée de tous ses qualifications, en tant que Bâtonnière, elle continuera à employer ses expériences et ses efforts pour aider toute notre communauté à rebondir ENSEMBLE.Je convie mes consoeurs et confrères, sans distinction d’âge ou de milieux de pratique, à voter en grand nombre pour Me Robin Schiller., est avocate depuis de nombreuses années. Pour le Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles, elle a notamment été Avocate à la Direction du contentieux des affaires civiles et du droit immobilier