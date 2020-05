Me Todd Burke de Gowling WLG. Photo : Gowling WLG

Me Pierre Champagne de Gowling WLG. Photo : Gowling WLG

Me Jennifer McKenzie de Bereskin & Parr. Photo : Bereskin & Parr

Les deux géants du droit Gowling WLG et Bereskin & Parr ont chacun créé un groupe dont le but est de faire face aux nouvelles situations juridiques engendrées par la COVID-19.En réponse au ralentissement du système de justice et aux mesures de distanciation sociale, Gowling a créé un groupe de médiation, d’arbitrage et de solutions alternatives de résolution de conflits à distance dans son bureau d’Ottawa.Les membres de l’équipe incluent Meset(litige civil, commercial et d’entreprise);(litige commercial et d’entreprise);(diffamation);et(propriété intellectuelle);(litige civil et droit de l’assurance).Pour se prévaloir de ces services disponibles en anglais et en français, le client n’a besoin que d’un appareil connecté à Internet et d’un réseau stable.Le nouveau groupe du cabinet vise à protéger les droits en propriété intellectuelle de leurs clients faisant face eux aussi aux conséquences de la crise sanitaire et économique.Mené par les Mes, le groupe offrira les services suivants : aide aux brevets, marques de commerce, designs industriels et contrats liés à la COVID-19.