Manon Savard remplacera la juge Nicole Duval Hesle. Photo : Radio-Canada

, juge de la Cour d’appel du Québec, sera nommée juge en chef du Québec, a appris Radio-Canada. L'annonce officielle en sera faite cet après-midi. Elle remplacera, qui a pris sa retraite le 8 avril dernier.Originaire de Montréal, Diplômée de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, où elle a respectivement obtenu un baccalauréat en administration des affaires et une licence en droit, Manon Savard a été admise au Barreau du Québec en 1986.Elle a exercé comme avocate puis comme associée, pendant plus de 23 ans, au sein du cabinet Ogilvy Renault, maintenant connu sous le nom de Norton Rose Fulbright.Manon Savard, qui enseigné à l’École de formation professionnelle du Barreau, a siégé comme membre au Conseil de discipline du Barreau du Québec.Elle a aussi participé au Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre qui conseille le ministre du Travail.En juillet 2009, après sa nomination à la Cour supérieure du Québec, Mme Savard a siégé au sein de la Chambre civile et administrative et de la Chambre commerciale. Elle a aussi fait partie du Comité du règlement de procédure civile et responsable du Comité des étudiants stagiaires au sein de la Cour.C’est en avril 2013 que Manon Savard est nommée à la Cour d’appel du Québec.Depuis septembre de la même année, elle siège au comité de planification de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.