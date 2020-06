Course aux stages : c’est reparti!. Photo : Portage.

La course aux stages aura finalement lieu! Repoussée à cet été , la course sera entièrement virtuelle, indique un courriel de la Faculté de droit de l’Université de Montréal dont Droit-inc a obtenu copie.Les appels pour planifier les nouvelles entrevues débuteront dès le 6 juillet à 8h pour Montréal et Québec. Les cabinets qui ont choisi de ne plus participer à la course en informeront les candidats avant cette date.Les entrevues à distance auront lieu du 12 au 21 août pour Montréal, avec une pause dite « blackout » durant la fin de semaine du vendredi 14 août 18h jusqu’au lundi 17 août 8h. Les entrevues cesseront le jeudi 20 août à partir de 18h, et les offres se feront le lendemain à partir de 10h.À Québec, la course aux stages se tiendra du 10 au 21 août, et commencera donc deux jours avant celle de Montréal. Les offres de stages à Montréal et à Québec se feront au même moment, soit le vendredi 21 août.Les contacts physiques entre les recruteurs des cabinets et les candidats sont interdits, et ces derniers ne pourront profiter d’ « aucune livraison de cadeaux » avant les offres.