Photo : Shutterstock

À la suite de la demande du Gouvernement du Québec jeudi d’annuler tout rassemblement excédant 250 personnes et toute réunion non urgente, les cabinets signataires de la course aux stages l’auraient annulée et reportée.Les courseurs devraient recevoir un communiqué officiel très bientôt pour leur mentionner que la course est reportée à une date ultérieure, nous a confirmé un des cabinets signataires.On ne sait pas encore à quelle date est remise la course.Plus de détails à suivre...