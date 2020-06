Me Ioanna Lianis pratique le droit criminel et pénal et plaide devant les tribunaux de la grande région métropolitaine. Photo de courtoisie.

Quand j’ai décidé de devenir avocate, je ne pensais pas avoir à vivre en étant témoin d’autant d’injustices et de discrimination. Je croyais vraiment pouvoir aider les gens et ainsi rendre notre monde meilleur.Je me suis vite rendu compte qu’il fallait déplacer des montagnes pour obtenir une miette de pain. Les gens croient que la profession d’avocat est une profession respectée, honorée, voire « glamour ».Il y a des bonnes et des mauvaises journées comme pour n’importe qui mais je peux vous dire que mes journées sont souvent bien plus agréables lorsque je n’ai pas à me heurter à un système de justice qui est complètement dépassé.Je croyais que la COVID-19 allait apporter le changement nécessaire. Mais non. Mes espoirs se sont encore une fois envolés.Je suis avocate depuis plus de 10 ans. Je me suis toujours fait un devoir de traiter avec dignité, respect et empathie toute personne que je rencontre et je m’efforce de faire une différence, chaque jour. C’est dans ma nature. C’est plus fort que moi. Je dois dénoncer l’inacceptableSi vous voulez avoir une idée de mon quotidien, continuez à lire.Le 21 janvier 2020, je me rends au Palais de justice pour fixer une date de procès pour une de mes clientes. Il m’est impossible de fixer une date pour son procès car on n’a aucune date à m’offrir. Et ma cliente paie mes honoraires. La cause est ainsi reportée au 3 mars, et ce, pour espérer que l’agenda de cour soit disponible. Et ma cliente paie mes honoraires. Ne croyez pas qu’il s’agisse là d’un cas isolé. Cela se reproduit systématiquement depuis plusieurs années. Et oui, c’était comme ça aussi avant la COVID-19.Le 15 juin 2020, je me rends au Palais de justice et je dois faire la file d’attente à l’extérieur avec témoins, accusés, parties et autres, alors que tous les autres acteurs du système judiciaire coupent la file (et même des témoins de la poursuite accompagnés d’un policier, m’a-t-on dit…).Durant cette attente, un avocat de la poursuite est même venu aviser un collègue qu’il était attendu en salle de cour. Nous pratiquons la profession d’avocat. Le système ne peut fonctionner si nous ne sommes pas en salle de cour. Il y a tellement d’autres mesures qui peuvent être mises en place afin d’améliorer cette situation. Deux citoyens qui faisaient aussi la file derrière moi m’ont témoigné leur respect et n’en revenaient tout simplement pas de voir quatre avocats devoir faire la file. Est-ce que nous allons devoir faire la file à l’extérieur lors de journées de canicule, sous une pluie torrentielle et à - 30 degrés Celsius?Tout le monde sait qu’il faut se laver les mains et qu’il faut respecter la distanciation. Ça fait trois mois qu’on nous répète les mêmes consignes. Et si on veut limiter le nombre de personnes à l’intérieur, il faudrait penser à installer des caméras dans les salles de cour afin de pouvoir suivre ce qui s’y passe à distance. Il est important de ne pas perdre de vue que les débats doivent être publics, et ce, afin de préserver l’intégrité de notre système de justice.Une fois à l’intérieur, nous devons bien sûr encore faire la file pour entrer en salle de cour puisque la capacité maximale de 10 personnes (incluant juge, greffier(s), huissier-audiencier, constable, etc.) doit être respectée, et ce, peu importe la taille de la salle! Et pour ceux qui ne le savaient pas, tout le monde est attendu pour la même heure! C’était comme ça aussi avant la COVID-19.Puisque ce sont les avocats d’abord qui présentent leur(s) cause(s) devant le juge, les personnes se représentant seules doivent attendre. Combien de temps? Nul ne le sait à l’avance. Mais une chose est certaine : n’allez pas trop loin si vous ne voulez pas manquer votre chance lorsqu’elle se présentera, autrement, vous pourriez y passer la journée! Il vaut mieux se limiter à boire de petites quantités d’eau!Je comprends très bien que les personnes se représentant seules ont besoin de plus de temps en salle puisqu’elles ne sont pas familières avec la procédure. Mais si on leur demande de se présenter à 9 h 30, soyons prêts à les accueillir à 9 h 30. C’était comme ça aussi avant la COVID-19.Et ce n’est qu’un petit aperçu… Aussi, saviez-vous que plusieurs avocats passionnés et d’expérience quittent notre si belle profession épuisés… Épuisés de se battre souvent seuls contre un Goliath intransigeant.Et que dire de la rémunération des avocats de pratique privée qui acceptent les mandats d’aide juridique? En droit criminel, ils sont payés, soit 330 $ ou 550 $ selon le mode de poursuite (par voie sommaire ou acte criminel) pour rencontrer le client, se rendre à la Cour (incluant pour faire le procès), lire la preuve, préparer la cause, les témoins, etc. Ces actes représentent des dizaines d’heures de travail! Sans compter que ce tarif est coupé de moitié lorsque plusieurs dossiers sont réglés en même temps, et ce, même si ces dossiers concernent des événements différents.Accepteriez-vous d’être représenté par un avocat qui est aussi peu payé pour vous représenter? Accepteriez-vous que votre enfant, votre conjoint, votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père soit représenté par un avocat qui est aussi peu payé pour les représenter?Il faut que ça change...