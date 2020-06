Me Nadine Lavoie. Photo : Devichy.

Me Émily Bandiola. Photo : Devichy.

Me Amanda Inkel. Photo : Devichy.

Me Élyzabeth Simoneau. Photo : Devichy.

Me Catherine Laplante. Photo : Devichy.

Le cabinet Devichy, qui compte huit bureaux au Québec, a annoncé l’arrivée de cinq avocates à ses locaux de Montréal, de Sherbrooke, de Gatineau, de Laval et de Québec.Faites place à Mes, spécialisées, excepté quelques nuances, dans le domaine du droit de la famille.« Nous sommes vraiment contents. Nos avocats travaillent très fort, et nous sommes en période d’expansion. Nous sommes seulement ouverts depuis un an et quelques mois, donc on est vraiment content de compter maintenant une quinzaine d’avocats dans notre équipe (...) Nous sommes très reconnaissants d’être là où nous en sommes », nous a expliqué Me Veronica Vallelonga, responsable du département en droit familial et protection de la jeunesse de Devichy Avocats.Droit-inc a parlé à quelques-unes de ces nouvelles recrues.Me Nadine Lavoie est une avocate d’expérience.Barreau 1998, elle cumule 22 ans d’expérience, faisant d’elle l’une des têtes de peloton des avocates en droit familial du Grand Montréal.Ni plus ni moins.Avocate senior la plus expérimentée chez Devichy, Me Lavoie est devenue une référence dans le domaine du droit familial, après s’être battue en Cour et hors Cour pour défendre ses clients.« Nous avons pris la décision d’embaucher une avocate senior pour notre département de droit familial (...) Elle devient, entre autres, l’avocate-conseil au bureau. Si jamais il y a des dossiers avec des avocats plus juniors, ils pourront se référer à Me Lavoie. Même chose si nous avons des dossiers plus complexes », contextualise Me Vallelonga.Nous pouvons ainsi dire que Devichy rend justice à son expertise en lui confiant deux fonctions clés.En plus du travail de mentorat, comme entendu ci-haut, Me Lavoie gérera les dossiers les plus sensibles du cabinet, comme des dossiers de garde d’enfant ardus, des divorces litigieux ou encore des causes de partage de patrimoine familial.« On est vraiment excités (NDLR au sujet de l’embauche de Me Lavoie). C’est un plan que Me (NDLRet moi avions depuis un bout de temps », avance Me Vallelonga.Jointe au téléphone, Me Émily Bandiola semblait incapable de réprimer sa joie. La Barreau 2018 nous a confirmé être très enthousiasme.« En fait, je suis très excitée. J’ai pratiqué pendant presque deux ans dans un cabinet de plus petite taille (Tsanoussas Avocat Inc.). Je suis prête à voir comment fonctionnent d’autres cabinets », nous a-t-elle confié.Repoussée en raison de la COVID-19, son embauche est effective depuis mai dernier. L’avocate, à cet égard, nous confirme avoir du pain sur la planche.« Présentement, tout se passe super bien, même si nous sommes très occupés. Je fais (NDLR pour le moment) plus du familial (...) le domaine qui n’a pas pris de pause, durant la pandémie », a-t-elle affirmé.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Bandiola œuvre dans les bureaux lavallois de Devichy.Me Amanda Inkel peut se réjouir.La Barreau 2015 s’est distinguée, selon les dires de son nouvel employeur, par son dynamisme et sa personnalité engageante.D’ailleurs, c’est grâce à ses performances en Cour, d’abord et avant tout, qu’elle a mérité une place au sein du cabinet.Avocate généraliste, Me Inkel axe sa pratique sur les domaines du droit familial, criminel et civil.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke, c’est tout naturellement qu’elle poursuivra sa carrière dans les bureaux sherbrookois de Devichy.Nous pouvons dire qu’elle est la benjamine du quintuor, elle, qui a terminé son Barreau en 2019.Me Élyzabeth Simoneau a atterri à l’antenne gatinoise du cabinet Devichy. Un choix logique, dans la mesure où elle connaît bien les avocats, organismes et autres acteurs du milieu judiciaire de l’Outaouais, son patelin natal.Détentrice d’une licence en droit et d’un Juris Doctor de l’Université d’Ottawa, elle se spécialise, à l’image de ses comparses, dans le domaine du droit familial… à la différence qu’elle pratique aussi le droit de la jeunesse et le droit criminel.Enfin, Me Catherine Laplante rejoint les bureaux de Devichy, à Québec.Détentrice d’une licence en droit de l’Université d’Ottawa, la Barreau 2018 cumule les expériences professionnelles : stagiaire en droit chez Beauchamp & Associé Inc, elle a travaillé comme avocate chez Saraillis (2018-2019) et Lajoie & Pearson (2019-2020), avant de joindre Devichy, récemment.Spécialisée en droit familial et de la jeunesse, Me Laplante a aussi travaillé comme technicienne juridique au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, en 2011.