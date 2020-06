Me Emil Vidrascu. Photo : Dentons.

Meretourne à ses premiers amours.Le Barreau 1995 quitte Lavery, où il était pourtant associé, et se joint, à titre d’associé, également, au groupe Litiges et règlement des différends de Dentons à Montréal.« Nous sommes ravis qu’Emil ait choisi de faire un retour au sein de l’équipe de Dentons. Fort de ses 25 ans d’expérience comme plaideur d’exception, il sera un atout indéniable pour le cabinet et pour nos clients », a déclaré, associé directeur du bureau montréalais.Visiblement satisfait, Me Vidrascu n’est pas non plus en reste. Dans un courriel transmis à Droit-inc, il n’a pas tari d'éloges pour son nouveau cabinet.« Je suis très heureux de me joindre au groupe Litiges du bureau de Montréal de Dentons. C’est une équipe d’avocates et d’avocats de grand talent qui possède une expertise de pointe dans tous les domaines du litige. (...) C’est une grande richesse de pouvoir échanger sur les meilleures pratiques nationales et internationales avec des professionnels chevronnés aux quatre coins du monde », nous a-t-il écrit, notamment.Ancien de l’Université de Montréal, bachelier en droit, le Barreau 1995 a oeuvré à la réforme du Code civil roumain, à titre de consultant du gouvernement de la Roumanie. Cette réforme a abouti en 2009.Me Vidrascu a travaillé chez Lavery pendant près de dix-sept ans, entre 2004 et juin 2020. Il a aussi travaillé au cabinet Fraser Milner Casgrain entre 1998 et 2004...devenu Dentons.