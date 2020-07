7 conseils pour développer l’expertise de son cabinet

Certains cabinets investissent plusieurs domaines du droit; d’autres, préfèrent se spécialiser dans un secteur précis.Voici sept conseils d’Attorney at work qui aideront votre cabinet à se développer et à s’imposer au sein d’un champ d’expertise juridique précis.N’allez pas trop vite.Prenez d’abord le temps de déterminer si les domaines que vous convoitez valent votre investissement.Voici quelques éléments à considérer, qui aideront à vos réflexions :Pour obtenir des résultats - et vous démarquer -, vous devrez consentir à un engagement majeur.Posez-vous quelques questions, pour déterminer dans quelle mesure vous désirez vous impliquer.Votre champ d’expertise, pour commencer, peut très bien se limiter à un petit pourcentage de vos activités générales.Commencez avec vos relations existantes.Votre entreprise a-t-elle des clients qui pourraient vous aider? Avec lesquels pouvez-vous commencer à travailler, ou apprendre?Connaissez-vous d'autres personnes au service de l'industrie - consultants, banquiers, comptables - que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations ainsi que des références?Une clé majeure de votre succès à venir réside dans votre compréhension du milieu.Identifier, adhérer et trouver des moyens de vous impliquer dans des associations pertinentes, de même qu’il peut s’avérer important de participer à des activités de réseautage adapté au milieu.Révisez votre bio d’entreprise, et écrivez quelque quelque chose sur votre nouvelle expertise juridique.Si vous disposez d’une certaine expérience, pourquoi ne pas le mentionner?Vous pouvez indiquer disposer d’un « intérêt particulier » ou d’une « passion pour » le domaine - sans surestimer vos capacités, bien sûr.Comment vous rendre visible, et vous démarquer dans votre nouveau créneau juridique?Vous pouvez, à cet égard, en faire beaucoup! Les plus efficaces vous aideront à récolter des opportunités de contact permanent.Voici quelques avenues à considérer :Enfin, demandez-vous si vous pouvez améliorer vos chances de réussite avec une approche multidisciplinaire.De quels autres services l'industrie a-t-elle besoin en dehors, en dehors de ceux que vous offrez? En vous posant cette question toute simple, vous pourrez réussir à innover dans votre nouveau domaine d’activité.