View this post on Instagram

La semaine tire à sa fin, déjà. Plusieurs ont déjà commencé le programme et ont plongé dans le premier thème du Quai #1 ☀️ Trouver son propre rythme ☀️ Vous nous avez partagé vos impressions, émotions, réflexions, constatations. Nous sommes toutes dans le même bateau : trouver son rythme est la quête d’une vie, ralentir est un défi et s’accepter tel qu’on est malgré la pression de performance extérieure est difficile ! Plusieurs d’entre vous attendez la fin de semaine pour commencer. C'est exactement ça : le suivre à votre rythme, à votre manière, à votre convenance. Nous serons en live demain à 10:30 ici (et à 11:00 sur Facebook) pour faire un retour sur cette première semaine passée ensemble. Joignez-vous à nous: plus c’est interactif, plus c’est plaisant ! On vous dit donc à demain ou encore, à la semaine prochaine, pour le prochain thème du Quai #2: S’oxygéner l’esprit. ????️ Nous parlerons d’anxiété, de stress et, surtout, de sa gestion. Le programme a débuté lundi dernier, mais il est encore temps de vous y joindre, toujours gratuitement! ???? Lien dans notre bio ⬆️ . . Photo: @mo_studio_photographie #rythme #rythm #droit #law #avocatepasplate #avocate #programme #formation #notaire #consoeurs #été #summer