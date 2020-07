Me Roy Den Hollander. Photo : CNN.

L’avocat américain en droit de la personne Mese serait suicidé par balle après avoir tué le fils d’une juge fédérale et blessé le mari de celle-ci, lui-même avocat, à leur domicile du New Jersey, selon l’hypothèse du FBI.Me Den Hollander, 72 ans, aurait revêtu l’uniforme d’un livreur de FedEx pour aller frapper à la porte de la résidence de la juge, qui elle s’en est tirée indemne.Les policiers ont retrouvé la photo et le nom d’une autre juge dans la voiture du principal suspect : la juge en chef de New YorkLe FBI a maintenant établi des liens entre Den Hollander et le meurtre d’un autre avocat en droit de la personne plus tôt ce mois-ci, Me. Là encore, le suspect recherché portait un uniforme de livreur, révèle l’Associated Press.La victime Marc Angelucci était tout comme Den Hollander impliqué dans des poursuites alléguant des discriminations basées sur le sexe.La juge Salas, qui a perdu son fils de 20 ans et dont le mari se remet d’interventions chirurgicales, devait présider l’un de ces procès intenté par Den Hollander et visant à autoriser toutes les jeunes femmes à s’enrôler au service militaire.L’avocat a dû se retirer des procédures à cause d’un cancer incurable diagnostiqué en octobre 2018.Selon le président de la National Coalition for Men,, Me Roy Den Hollander était furieux de ne pas avoir été impliqué en tant qu’avocat dans une poursuite semblable intentée par Me Marc Angelucci. Harry Crouch le décrit comme un homme très hostile.L’avocat se décrivait lui-même comme un anti-féministe et remettait par exemple en doute la constitutionnalité des soirées « Ladie’s Night » dans les bars. Il a également poursuivi l’université Columbia parce qu’elle offrait un programme d’études féministes.Dans plus de 2 000 pages de publications souvent misogynes et xénophobes en sur le web, Den Hollander s’en prenait fréquemment à la juge Salas et à d’autres femmes juges. Il a d’ailleurs écrit vouloir utiliser le temps qu’il lui reste sur Terre à « even the score » (rendre la pareille) à ses ennemis en utilisant la « justice cowboy ».