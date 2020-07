La Juri Course se tiendra de façon virtuelle pour la toute première fois. Photo : Facebook

Justice Pro Bono maintient son événement caritatif annuel Juri Course, qui se tiendra de façon virtuelle pour la toute première fois en raison de la pandémie.La Juri Course pour l’accès à la justice aura lieu du 25 au 27 septembre et les participants pourront choisir entre un 5 km ou un 10 km de course, un 5 km de marche, ou/et un 1 km familial.« Vous pourrez choisir l’endroit et le moment que vous préférez pour courir », souligne l’organisation.Comment ça fonctionne? Les participants n’ont qu’à choisir un parcours qui respecte la distance de leur épreuve, et d’entrer à la fin de la course leurs résultats sur le site Sportstats « Juri Course est un événement rassembleur s’adressant à tous types de juristes et leurs proches qu’ils soient parajuristes, notaires, avocats, huissiers, adjoints juridiques, étudiants en droit ou autres », spécifie l’organisme. Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis le 21 juillet au coût de 25 $ pour les enfants de moins de 12 ans, et 30 $ pour tous les autres. Attention! Si vous vous inscrivez avant le 5 septembre, vous aurez 5 $ de rabais par billet!Tous les profits amassés iront à Justice Pro Bono.