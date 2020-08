C'est l’avocat Me Jamie Benizri qui a répondu à nos questions.

Selon la demande introductive d'instance déposée le 27 juillet dernier au palais de justice de Montréal,, 56 ans, souffre encore de l'accident survenu en janvier 2019.« La dame a subi une chute assez violente devant le restaurant, durant la période hivernale », précise l'avocatde Legal Logik, le cabinet responsable du dossier.« Elle se voit mal de reprendre ses activités antérieures en tant qu'entrepreneure; elle travaille légèrement quand elle le peut, mais elle a beaucoup de difficulté à travailler plus de quelques heures. Son diagnostic est de plus en plus pire, avec des douleurs assez prononcées à tout moment de la journée, surtout durant les activités de mouvements. »La dame, mère de deux enfants, aurait glissé, non sur une coquille d'oeuf, mais sur un « trottoir glacé » (notre traduction), devant l'entrée principale d'une succursale Allô! Mon Coco; elle affirme être tombée « violemment » sur sa hanche, même si elle chaussait des bottes d'hiver, mentionne la poursuite.Elle affirme avoir immédiatement éprouvé une « douleur intense », l'empêchant de bouger et de se relever.Transportée en ambulance à l'Hôpital général du Lakeshore, elle y a été hospitalisée pendant huit jours en raison d'une « fracture de la hanche », qui a nécessité une « opération d'urgence ».Confinée à son domicile et alitée pendant plusieurs mois, elle affirme aujourd'hui « souffrir d'une grave perte de mobilité », en plus d'être incapable de « s'asseoir et de marcher pour des périodes prolongées ». Sans compter les souffrances émotionnelles et autres souffrances physiques qui l'empêchent de retrouver son mode de vie « actif » d'antan.Mme Momeni pourrait d'ailleurs devoir subir d'autres opérations au cours des prochaines années en raison de l'accident.Elle réclame aujourd'hui 255 558$ à plusieurs parties, dont la succursale Allô! Mon Coco, les assureurs du restaurant et la compagnie de déneigement chargé de l'entretien du terrain.De cette somme, 23 558$ correspondent à la perte de revenues depuis la chute, 115 000$ à la perte de revenues pour les cinq prochaines années, 65 000$ à ses blessures corporelles et 50 000$ pour dommages non pécuniaires.Me Jamie Benizri est confiant de remporter le litige, si, bien entendu, un règlement n'intervient pas entre les parties.« Oui, car je pense que la blessure ou l'accident est suffisamment documenté pour être considéré comme sérieux pour être concret; pour donner à madame un droit clair pour aller chercher des dommages, » précise Me Benizri.Joint par Droit-inc, la succursale Allô! Mon Coco et les autres parties concernées ont décliné notre demande d'entretien.L'avocate attitrée au dossier, Me, étant en vacances, c'est l'avocat Me Jamie Benizri qui a répondu à nos questions.