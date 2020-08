Me Guy-François Lamy siège désormais sur le conseil d’administration de l’organisme Asphalte diffusion. Photo : Site Web de Monette Barakette

L’organisme Asphalte diffusion, qui produit notamment le Lumifest, s’est offert une nouvelle tête.Parmi les nouveaux membres de son conseil d’administration, notons la présence de Me, directeur général du cabinet Monette Barakette.Créé en 2017, Asphalte diffusion organise des projets artistiques et des événements culturels, principalement au Vieux-Longueuil. L’organisme à but non lucratif promeut aussi des oeuvres d’artistes professionnels, notamment dans le secteur des arts numériques et médiatiques.Barreau 2005, Me Lamy s’est joint à Monette Barakett en 2018. Il est appelé, dans le cadre de ses fonctions, à développer la stratégie d’affaires du cabinet, à développer les talents juridiques et à gérer les communications et le marketing.Avant de se joindre à Monette Barakett, Me Lamy a œuvré dans les domaines du droit du travail et de l’emploi, en plus de travailler en droit public.Après Loranger Marcoux (2006-2007) et Stikeman Elliott (2007-2008), il a intégré les services juridiques d’Hydro-Québec jusqu’en 2012.Il s’est ensuite joint au Conseil du patronat du Québec, en tant que directeur des affaires juridiques, puis vice-président chargé des affaires juridiques et des questions touchant la législation et la réglementation du travailDepuis 2013, il est professeur à l’École du Barreau du Québec.Me Lamy a comparu à plusieurs reprises en commissions parlementaires, dans le cadre de l’étude de projets de loi, et a piloté des interventions judiciaires devant la Cour suprême du Canada. Il commente à l’occasion l’actualité juridique dans les médias.Ancien de l’Université de Montréal, féru de bénévolat, il siège aussi sur le conseil d’administration du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui… une implication qui lui permet de jouer la comédie : il participe à des spectacles-bénéfices en tant que comédien.