Du nouveau dans la dispute entre Carole Baskin et Joe Exotic. Photos : Netflix

Carole Baskin was served with our lawsuit by Tampa Process LLC. We asked for proof of service and they sent us these photos. You can view the lawsuit here: https://t.co/wRzg7dLTK9. Once again, we invite Ms. Baskin to sit down and discuss the death and disappearance of Don Lewis. pic.twitter.com/TRQezNS03M — John M. Phillips (@JohnPhillips) August 12, 2020

Four of these new billboards offering a $100,000 reward from the family of Don Lewis are displayed around #Tampa ahead of a press conference Monday. This one is located down the road from the entrance to the Big Cat Rescue. https://t.co/sPk3IxirSp #TigerKing @WFLA pic.twitter.com/W8YrO7WlVv — Justin Schecker (@WFLAJustin) August 8, 2020

La fameuse, que les fans de la série Tiger King ont tant aimé détester, ce printemps, se retrouve au centre d’une poursuite.La famille de, son deuxième mari disparu en 1997, et déclaré mort en 2002 sans qu’on aie retrouvé son corps, exige des réponses.Dans la série produite par Netflix, portant sur le sort des félins en captivité aux États-Unis, le très coloréaccusait la femme propriétaire du Big Cat Rescue d’avoir tué son mari et de l’avoir donné à manger à ses tigres – des allégations qu’elle nie fermement.Mercredi soir, l’avocat de la famille de Don Lewis,, a tweeté que Mme Baskin avait été mise au courant de la poursuite. La preuve? Rien de moins qu’un selfie de l’employé en compagnie de l’amoureuse des félins. On ignore toutefois si Mme Baskin l’a accueilli en lui disant : « Coucou, mon chaton! » ( traduction libre de « Hey all you cool cats and kittens » ).Selon l’avocat de Jacksonville, en Floride, cette poursuite vise à obliger Carole Baskin, ainsi que deux autres individus, à parler ce qu’ils savent au sujet de la disparition et de la mort de Don Lewis.La famille offre également une récompense de 100 000$ US à quiconque détiendrait des informations pertinentes à propos de la disparition du millionnaire.