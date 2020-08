Me Igor Otrowski. Photo : Site Web de Dentons

Me Maxime St-Onge. Photo : Site Web de Trivium

Six mois après que la COVID-19 a atteint le Québec, les affaires reprennent tranquillement leur cours, dans les cabinets. Les bureaux semblent passablement occupés, alors qu’ils préparent leur rentrée.Droit-inc vous propose un petit tour des cabinets.La pandémie a normalisé le télétravail et la transformation numérique de plusieurs employeurs... Voilà que le cabinet mondial Dentons lance un guide numérique pour épauler ces entreprises.« Le guide assiste les entreprises pour naviguer au travers des obligations légales et régulatoires qu’elles peuvent rencontrer, alors qu’elles transforment leurs opérations traditionnelles pour les emmener dans un univers numérique » explique Me, associé au bureau de Londres, sur le site web du cabinet.Le guide, qui comporte plusieurs sections, est disponible gratuitement Dentons a aussi annoncé cette semaine qu’il lançait une bourse pour soutenir les futurs juristes noirs au Canada, en collaboration avec la Canadian Association of Urban Financial Professionnals. Cette bourse de 5000$ sera octroyée à un étudiant noir de première année au baccalauréat en droit ou au Juris Doctor. Elle sera renouvelable pendant trois ans, et l’étudiant devra maintenir une moyenne de B.Me, avocate au bureau de Montréal de Blakes, a participé avec son collègue torontoisà l’élaboration d’un guide sur les changements climatiques et la Loi sur l’environnement au Canada.Le document, rédigé sous forme de questions-réponses, est le pan canadien du guide mondial interactif mené par Lex Mundi, un réseau mondial de cabinets d’avocats.Trois associés de chez Davies, dont le Québécois Me, sont nommés dans la liste des 500 meilleurs avocats en matière de faillite et de restructuration de Lawdragon. Ce palmarès récompense les avocats qui gèrent les plus grandes restructurations à l’échelle mondiale, tout en faisant preuve de leadership et en respectant leurs pairs.Le cabinet est finaliste dans la catégorie « Regional Law Firm of the Year », des Canada Awards 2020 de Chambers.La cérémonie aura lieu le 9 septembre prochain.Ce classement effectué par 200 chercheurs sélectionne le cabinet régional qui s’est le plus démarqué au Canada dans la dernière année.Lavery souligne qu’il avait remporté le titre en 2017, lors de la première édition de cette remise de prix.Le cabinet tient un kiosque virtuel à Expo-Champ , une exposition (qui se fait cette année de façon virtuelle) pour tous les acteurs du milieu agricole qui se tient jusqu’à ce jeudi.participation à Expo-Champ expochampsvirtuel2020.com Me, avocat faisant partie du groupe de litige et de droit municipal de Trivium, au bureau de Brossard, entreprend un nouveau mandat comme administrateur au Groupe des jeunes plaideurs du Québec, une division de la Société des plaideurs (Advocates’ Society).Me Louis Sévéno, associé chez Woods, est nommé secrétaire du conseil d’administration et du comité exécutif de l’ Association du Barreau canadien , Division du Québec.Me Sévéno, récemment reconnu comme un des « super plaideurs » de 40 ans et moins par Benchmark Litigation , pratique en litige commercial, en arbitrage et en insolvabilité.Huit associés de chez Monette-Barakett ont été sélectionnés pour l’édition 2021 de The Best Lawyers in Canada.etsont nommées en matière de lésions professionnelles;etont été choisis en matière de droit du travail et de l’emploi., avocat associé et agent de brevets chez Robic, animera un panel international en ligne ce vendredi, pour la société Licensing Executive Society d’Afrique du Sud.Des intervenants provenant d’Afrique du Sud, de Hong Kong, des États-Unis et du Royaume-Uni participeront à cette discussion dont le thème est « 2040 - Aperçu à long terme de l’avenir de la propriété intellectuelle et de la pratique des brevets ».38 avocats et notaires de BCF récoltent 54 nominations dans l’édition 2021 de The Best Lawyers in Canada. 13 d’entre eux s’y retrouvent pour la première fois.L’associé conseil Mea également été nommé « Avocat de l’année 2021 » en gouvernance d’entreprise à Montréal.35 avocats de chez Langlois sont également nommés dans l’édition 2021 de The Best Lawyers in Canada, dans près de 30 secteurs différents.