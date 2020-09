L’avocat Ben Crump. Photo : Site Web de Ben Crump

… Ces noms tristement célèbres d’Afro-Américains victimes de violences policières sont connus d’à peu près tout le monde.Celui de, par contre, on le connaît moins. Pourtant, aux États-Unis, il est sur toutes les tribunes. C’est lui, l’avocat qui a représenté les familles de nombreuses victimes noires de la police…Vendredi, il a marché aux côtés de milliers de manifestants, à Washington, pour réclamer un système pénal plus juste – quelques jours après que Jacob Blake (il est toujours en vie, mais paralysé) se soit fait tirer sept balles dans le dos, et quelques mois après la mort de George Floyd, étouffé par le genou d’un policier.C’est Me Crump qui avait représenté la famille d’Ahmaud Arbery, cet Afro-Américain de 25 ans abattu en février dernier par un policier à la retraite et son fils, alors qu’il faisait son jogging, en Géorgie.C’est aussi lui qui représentait la famille de Trayvon Martin, un adolescent noir non armé abattu en 2012 en Floride par un voisin qui surveillait le regroupement de demeures fermées. C’est d’ailleurs dans la foulée de l'acquittement de celui qui a ouvert le feu, George Zimmerman, que sera créé le mouvement Black lives matter.La cause de la discrimination ethnique tient à coeur de Ben Crump, 50 ans, depuis plusieurs décennies.« Chaque affaire sur laquelle il travaille participe au même objectif final : un accès égal à la justice en Amérique », a confié son ami Sean Pittman pendant un entretien avec l’ Agence France-Presse Ce dernier raconte que l’avocat devient en quelque sorte « pasteur, psychologue et après un certain temps membre de la famille » pour ceux qu'il représente.Ben Crump a grandi en Caroline du Nord, dans une ville scindée en deux par une voie de chemin de fer. Au nord, les Blancs; au sud, les Noirs. Après ses études en droit, il s’est rapidement porté à la défense des victimes d’un « génocide autorisé contre les personnes de couleur ».Il a récemment confié au Washington Post que pour chaque client qu’il choisit de défendre, il en rejette une douzaine. Il sélectionne ceux qui « choqueront la conscience du peuple américain ».« Je crois en la justice pour tous, particulièrement pour ceux qui n’ont pas de voix et qui ont besoin de notre aide plus que quiconque », écrit-il sur le site web de son cabinet