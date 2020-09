Me Geneviève Beaudin

Cette semaine encore, les avocats criminalistes en ont vu de toutes les couleurs.Pour l’occasion, Droit-inc vous présente son tour d’horizon de faits divers… en espérant mettre en valeur le travail des avocats et magistrats d’ici.La procureure de la Couronne est catégorique.Medemande une peine de dix-huit ans de prison pour un entraîneur équestre,L’homme de 67 ans a abusé sexuellement d’une douzaine de jeunes cavalières entre 1998 et 2017.« Il est temps que les tribunaux et les juges rendent des sentences plus sévères pour les crimes sexuels commis envers des enfants parce que la société a changé et elle est à même de voir les conséquences de ces crimes sur les enfants », a déclaré Me Beaudin, selon TVA Nouvelles.M. Lamoureux a plaidé coupable en février dernier à plusieurs accusations d’agressions sexuelles.De son côté, l’avocat de la défense, Meréclame une peine de détention d’un peu moins de quatre ans.« Les jeunes filles étaient libres d’y aller ou d’aller dans une autre écurie. Elles n’étaient pas prisonnières comme des skieuses en compétition en Europe », a mentionné Me Beauchesne, toujours selon TVA Nouvelles.C’est le jugequi aura la tâche de statuer sur la sentence de l’accusé.La jugene mâche pas ses mots.La magistrate l’a démontré face à, un ancien directeur de l’Université McGill condamné pour fraudes.« Vous aviez tout pour réussir dans la vie, rien ne vous disposait à commettre ces infractions », a-t-elle déclaré selon le Journal de Montréal.En 2013, l’homme de 41 ans a détourné des fonds publics pour rénover ses maisons. Il a continué jusqu’en 2017, alors qu’il a entre temps été nommé directeur des résidences, bâtiments et installations pour l’Université.« (Entre 2013 et 2017), 361 items répartis sur 94 factures ont été indûment payés par l’Université McGill », a précisé la juge Joly, toujours selon le Journal.La magistrate a condamné Donald Garcia Nycklass à une peine de 22 mois de prison. Il devra aussi rembourser 170 000 $ des 371 000$ qu’il a détournés, précise le Journal.Le jugea vertement dénoncé les crimes de, un ancien conseiller politique libéral qui a agressé sexuellement des adolescents scouts.« Un adolescent est particulièrement vulnérable à cette étape du développement de son identité sexuelle, en raison de sa curiosité, de son manque de maturité et d’expérience », a souligné le magistrat, selon Le Journal de Montréal.M. Lapointe, 49 ans, a agressé sexuellement trois jeunes de 16 et 17 ans en 2001, 2002 et 2007.« Le fait que les ados ont consenti, ou même amorcé les activités sexuelles avec le délinquant (...), ce n’est pas pertinent et ça ne diminue en rien l’obligation de décliner l’invitation », a précisé le magistrat, toujours selon le Journal.Le juge Délisle a condamné Martin Lapointe à une peine de prison de 45 mois, soit près de quatre ans.