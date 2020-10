Mes Valérie Riendeau et Joanie Chainey.

La pause forcée par la COVID-19 a été utilisée à bon escient par Riendeau Avocats, qui a ajouté trois départements à son cabinet pendant la crise sanitaire.Le droit pénal, le droit familial et le droit de l’immigration s’ajoutent maintenant au droit criminel, déjà pratiqué au sein du cabinet depuis 15 ans. Riendeau Avocats peut maintenant offrir plus de services au même endroit pour ses clients, qui sont déjà au rendez-vous.« Ce sont des départements qui ont bien fonctionné assez rapidement, se réjouit la directrice du cabinet Me. Récemment, la demande a été tellement grande qu'on a dû engager des techniciens juridiques! »« En droit de l’immigration, on a déjà une belle clientèle, parce que l’avocate qui a repris ce département-là a cinq ans d'expérience en immigration », poursuit Me Chainey.Mea en effet travaillé au sein d’Immigration Canada avant de faire son droit. Le Barreau 2019 a d’ailleurs été stagiaire chez Riendeau Avocats avant d’y être embauchée, puis d’être à la tête du nouveau département en droit de l’immigration.C’est grâce à Droit-inc que Riendeau Avocats a trouvé Me Santamaria, de même que l’avocate à la tête du nouveau département de droit familial, Me. Le Barreau 2020 était auparavant musicienne avant de travailler pour le ministère de la Justice du Québec, puis d’effectuer son stage chez Riendeau Avocats.L’avocate à la tête du nouveau département de droit pénal est toute jeune aussi. Barreau 2018, Meest chez Riendeau Avocats depuis un an et demi. Une autre recrue trouvée grâce à Droit-inc, se sent-on obligé de mentionner ici.« Dans les dernières années on a beaucoup utilisé Droit-inc pour trouver nos perles rares », glisse la directrice du cabinet, qui dénombre au moins sept employés du cabinet dénichés sur Droit-inc… sur 18 employés!Beau parcours en tout début de pratique pour les trois nouvelles responsables de département!Mais Riendeau Avocats est tout aussi gagnant. Le cabinet a jusqu’ici embauché tous ses stagiaires, qu’il a pu former à sa main.« C’est beaucoup plus intéressant d’avoir quelqu’un qui a été moulé à la façon Riendeau Avocats et qui reste par la suite un avocat auprès de nous », explique Me Chainey.« C’est plus facile, parce qu’on les forme avec notre façon de travailler, avec nos valeurs, ce sur quoi on veut mettre de l’emphase. On est vraiment un cabinet pour qui le service client, c’est la base. C’est vraiment notre force, et c’est comme ça qu’on forme nos stagiaires. »La directrice du cabinet elle-même a fait son stage du Barreau chez Riendeau avant d’y être embauchée il y a six ans. Ils étaient alors trois avocats, dont Me, la fondatrice du cabinet!Vraiment, les stagiaires, c’est la façon parfaite de faire évoluer un cabinet, estime Me Chainey. C’est merveilleux pour les stagiaires eux-mêmes de rester après leur stage.« Tu apprends à travailler de la façon dont nous on fonctionne, tu n’as pas à recommencer à zéro côté équipe de travail et manière de travailler, mentionne la directrice du cabinet. On ne s’est jamais fait dire non, alors je pense que ça leur fait bien plaisir de rester! »On comprend bien que les nouvelles responsables de département Mes Santamaria, Larouche et Robert ne le regrettent absolument pas.Comme quoi dans les petits bureaux, l’avancement peut être fulgurant!