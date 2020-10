Mes Suzanne Villeneuve et Robert Doyle. Photos : Site web de KRB

Meset(un ancien associé de McCarthy Tétrault) travaillaient tous les deux chez DS avocats depuis quelques années, un cabinet parisien qui possède des bureaux au Canada.Ils claquent la porte en même temps pour se joindre à l’équipe de KRB, un cabinet montréalais spécialisé en droit commercial, transactionnel et immobilier.« Nous avons eu le plaisir de collaborer sur certains dossiers avec Rob et Suzanne au fil des ans; ils sont des professionnels accomplis, et le niveau d’expérience qu’il apportent avec eux chez KRB, particulièrement dans le domaine des finances et du droit commercial, aura certainement un impact sur la croissance de notre cabinet dans ce domaine », s’est félicité Me, un des associés fondateurs du cabinet, sur Linkedin.Quel est leur parcours? En voici un peu plus sur eux.Avocate et médiatrice commerciale et civile, Me Suzanne Villeneuve oeuvre en financement d’entreprises, en droit bancaire et en droit commercial.Sa pratique est axée notamment sur les prêts adossés à des actifs, les prêts syndiqués, les financements structurés, l’affacturage, le capital-investissement, le financement de projet et d’équipement et le financement dans un contexte de restructuration. Elle possède également de l’expertise en matière de droit des sociétés, ainsi qu’en matière de faillite, d’insolvabilité et de restructuration.Avant de se joindre à KRB, la Barreau 1996 a travaillé pendant un peu plus d’un an chez DS avocats. Auparavant, elle a passé près de 17 ans chez Fishman Flanz Melan Paquin. Elle a aussi oeuvré chez Bombardier, à titre de conseillère juridique, et brièvement chez Stikeman.« Nous sommes tous les deux enchantés de joindre l’équipe KRB! » a écrit l’avocate sur Linkedin.Suzanne VIlleneuve a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa.Admis au Barreau en 1978, Me Robert Doyle est spécialisé en droit corporatif, commercial et immobilier, avec une expertise particulière dans les prêts garantis, le prêt d’équipement et le financement de projets.Il oeuvre notamment en restructuration d’entreprise, ainsi qu’en fusions et acquisitions.Me Doyle a commencé sa carrière chez McCarthy Tétrault, où il est devenu associé au groupe du droit des affaires, et est resté 38 ans, au total. En 2017, il avait quitté ce gros cabinet pour joindre DS avocats.En 2014, il avait été élu « avocat de l’année » dans le domaine du droit du financement de matériel, une reconnaissance de l’éditeur américain Best Lawyers.« Je suis incroyablement enthousiaste de faire partie de cette équipe jeune et dynamique de professionnels accomplis! » a commenté l’avocat d’expérience, sur Linkedin, à propos de son embauche.Robert Doyle a fait ses études en droit à l’Université McGill.